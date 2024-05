Un programma "in tutto, per tutto": Alberto Gatto ha presentato i suoi dieci punti per Alba

Ieri, martedì 30 aprile, presso la sede del comitato elettorale 'Per Alberto Gatto Sindaco', Alberto Gatto candidato alle prossime amministrative di giugno ha presentato il programma elettorale della coalizione.

Alberto Gatto, apparso molto determinato, motivato e positivo, ha affermato: “Il nostro programma elettorale vuole tenere insieme i grandi temi e le piccole questioni che migliorano la vita quotidiana, unire visione e concretezza.”

A sostegno di Gatto ci sono cinque liste: Alberto Gatto Sindaco per Alba attiva e solidale, il Partito Democratico, Alba città per vivere, Impegno per Alba e Futura.

A introdurre e moderare l’incontro è stato Massimiliano Vullo, candidato per Alba Città per Vivere e coordinatore dei tavoli di lavoro partecipato che si sono tenuti dal 24 febbraio al 16 marzo.

“Oggi presentiamo il programma pensato e scritto con più di 400 persone. Un'idea di Alba nata dal dialogo, dal confronto e dalla partecipazione dei cittadini. Questo è il segno che la vera politica interessa ancora, che le persone vogliono essere coinvolte. Questo per noi significa far politica” ha dichiarato Vullo.

Hanno poi preso la parola i rappresentanti delle liste a sostegno di Gatto, a partire da Eliana Davila di Futura, la lista di giovani ragazze e ragazzi che per la prima volta si presenterà agli elettori albesi. Davila ha esordito ponendo l’accento sul metodo di lavoro: “A livello locale, non sono tanto le ideologie, ma il modo di lavorare, per questo abbiamo scelto di sostenere Alberto Gatto e questa coalizione” per concludere sull’attenzione alle nuove generazioni che nel programma elettorale riveste un ruolo importante: “Nel programma le politiche giovanili rivestono un ruolo cruciale, con Alberto Gatto lavoreremo affinché i giovani possano sentirsi protagonisti nella loro città e nelle scelte dell’amministrazione, dove possano formarsi, arricchirsi culturalmente e condividere anche momenti di svago in modo accessibile.”

È stato poi il turno di Impegno per Alba con il Consigliere Comunale Davide Tibaldi: “Noi di Impegno per Alba siamo fieri di questo programma, del progetto della coalizione e di come stiamo impostando questa campagna elettorale. Stiamo e staremo tra le persone per ideare e realizzare proposte concrete gomito a gomito con i nostri concittadini.” Tibaldi ha poi aggiunto: “Vogliamo che gli albesi possano tornare ad essere protagonisti di una cittadinanza attiva, animando la città con iniziative culturali, ricreative e sportive per tutte le età, in stretta collaborazione con le realtà associative già presenti all'interno dei quartieri.”

Il segretario del Partito Democratico, Gigi Garassino, ha concentrato il suo intervento sul programma elettorale in sé: “Mi sembra davvero un ottimo lavoro, ambizioso e concreto che rispecchia l’anima del Partito Democratico e del nostro candidato Sindaco. Un programma che pone la persona al centro, un programma moderno e adatto ad una città come Alba, da sempre capace di evolversi”.

Fabio Tripaldi, già assessore e consigliere comunale ha parlato a nome di Alba Città per Vivere: “Alba città per vivere ha da subito riconosciuto in Alberto Gatto il candidato Sindaco ideale per la nostra città. La grande partecipazione di oggi dimostra la bontà di quanto stiamo facendo: siamo tantissimi oggi, siamo stati tantissimi negli scorsi appuntamenti. È quello che ci piace: stare in mezzo alla gente, una politica partecipata che come un’onda cresce di giorno in giorno.”

Annachiara Cavallotto infine, ha portato il contributo della civica del sindaco che al suo interno racchiude le anime di Alba Attiva e Solidale, Alleanza Verde e Civica coordinata da Roberto Cavallo, e tanti esponenti del civismo albese: “Appoggiamo con entusiasmo la candidatura di Alberto, innanzitutto per la passione che dimostra e per la sua voglia di fare e di impegnarsi, ma soprattutto lo appoggiamo perché incarna ideali che sono per noi fondamentali: quelli della condivisione, della libertà, di un modo etico di fare politica”.

In conclusione il candidato sindaco ha esposto i punti focali del programma elettorale.

“Il nostro obiettivo è unire visione e concretezza, tenere insieme i grandi temi e le piccole questioni quotidiane. Alba ha la fortuna di avere un ottimo bilancio comunale che negli ultimi anni non è stato sfruttato a dovere, a questo dobbiamo aggiungere le opportunità di ottenere finanziamenti, come quelli europei, per cui costruire un ufficio ad hoc” ha dichiarato Gatto.

Per poi concludere: "Come detto, Alba ha enorme potenziale, grandi risorse a bilancio da spendere e bisogna saperle investire. Il nostro non è un programma fatto di annunci su annunci, ma proposte concrete e realizzabili per la nostra città. Per Alba in tutto, per tutto.”

Sulla questione del supporto alla sua coalizione da parte di Energie Nuove, il gruppo che fa capo ad 'Azione', Gatto ha dichiarato: “Li ringrazio per l’appoggio e mi fa piacere che un gruppo di giovani con idee riformiste e liberali abbia deciso di appoggiare la mia candidatura e coalizione, ma rispetto al percorso che abbiamo fatto, non ci sono tempi e margini per allargare la nostra coalizione”.

I prossimi incontri di quartiere in programma saranno:

02.05.2024 alle ore 21 Mussotto, Centro Sportivo “Renzo Saglietti”, via Cesare Delpiano

06.05.2024 alle ore 21 Piave, Casa del Volontariato, corso Europa 45

07.05.2024 alle ore 21 Scaparoni, Circolo ACLI

09.05.2024 alle ore 21 Piana Biglini, ex scuole elementari

15.05.2024 alle ore 21 Masera, centro anziani, viale Masera

20.05.2024 alle ore 21 San Cassiano, Centro sportivo San Cassiano, via Pieroni 3

21.05.2024 alle ore 21 Gallo, palestra comunale piazza della Chiesa

22.05.2024 alle ore 21 Vivaro, Sede protezione civile, via Ognissanti

23.05. 2024 alle ore 21 Moretta, centro anziani via Rio Misureto