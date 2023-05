Sesso a pagamento? "Non venire qui": Cuneo bocciata dalle recensioni di Escort Advisor

Se Cuneo eccelle spesso nelle classifiche regionali e nazionali, questa volta si becca una sonora bocciatura. Le recensioni, infatti, consigliano di "non venire qui".

Ma per cosa? Per la qualità dell'offerta del sesso a pagamento.

Il giudizio "tranchant" è ben visibile a terra, nei pressi dell'istituto Bonelli di Cuneo, lungo il viale degli Angeli. Un'altra scritta campeggia sotto i portici di via Roma. Difficile non notarle.

A farlo sapere è il portale specializzato Escort Advisor, promotore di una campagna di "street marketing" che nei giorni scorsi aveva preso di mira la Lombardia e che oggi, lunedì 15 maggio, è invece sbarcata in Piemonte.



L’iniziativa, spiritosamente battezzata "Vieni nel posto giusto", ha preso le mosse da un’indagine realizzata dal portale. I suoi risultati sono stati pubblicizzati per mezzo di "graffiti ecosostenibili" comparsi in 20 città italiane e, per quanto riguarda la nostra regione, sui marciapiedi di Cuneo, Torino, Alessandria e Biella.



"Come le bandiere blu attribuite alle spiagge più belle d’Italia, ma per le escort e la qualità degli incontri", fanno sapere dal portale. Ecco, quindi, i Comuni migliori che non ti aspetti: Desenzano del Garda, Civitanova Marche, Gallarate, Conegliano, Biella, Alessandria".



Tra le “bandiere nere”, "Comuni in cui il giudizio medio delle recensioni delle esperienze dei clienti si rivela spesso tra le due e le tre stelle". E’ il caso di di Potenza, Lecco, Benevento, Rovigo, Avellino, Catanzaro, Cremona e, appunto, Cuneo.

Ma chi definisce se una escort è di “qualità”? Il cliente, che descrivendo sul sito la propria esperienza, scrive una recensione, confermando il Comune in cui è avvenuto l’incontro e il giudizio sulla prestazione della professionista Escort Advisor ha voluto “segnalare” a tutti gli amanti del sesso a pagamento i Comuni da scegliere e quelli da evitare con street graffiti ecosostenibili in 20 città e un camion con affissioni digitali.

La campagna sarà itinerante fino a sabato 20 maggio anche in altre regioni. A Alessandria, Biella e Torino sono comparsi i bollini "Grazie per essere venuto" per segnalare la qualità certificata, mentre a Cuneo il bollino riporta la dicitura "Non venire qui!" ad indicare che sono Comuni da evitare, per qualità escort non raggiunta.

Ce ne faremo una ragione...