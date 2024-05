A Busca, città cardioprotetta, il convegno “The power of the next generation”

Si svolgerà a sabato 4 maggio a Busca il terzo convegno dell’iniziativa “Una città cardioprotetta” che ha per titolo “The power of the next generation” in programma dalle ore 8,30 nello spazio Incontri Porta Santa Maria con esperti locali e nazionali. Il potere dei più giovani di essere il motore trainante della comunità che cambia risulta evidente anche nel settore della prevenzione sanitaria. Esperti locali e nazionali si confrontano a Busca su questo tema proprio perché in questa città negli ultimi otto anni si è realizzata una rivoluzione culturale.

“Un’intera comunità – spiega l’ideatore del progetto Jacopo Giamello, medico di medicina d'urgenza dell'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo -, compresi i più giovani cittadini, ha assunto consapevolezza che sono le persone comuni a fare la differenza contribuendo a salvare la vita delle vittime di arresto cardiaco extra-ospedaliero, che è responsabile di oltre sessantamila morti all’anno in Italia. In molti casi, grazie alla rianimazione cardiopolmonare precoce e all’uso altrettanto precoce del defibrillatore, queste vite possono essere salvate”.