“Un uomo attento e disponibile, con grande dignità”: Boves ricorda il suo parroco emerito, Benvenuto Fantino

“Una persona che ha puntato sempre molto all’essenziale, che ha lavorato sodo come insegnante di religione e ha sempre collaborato con la parrocchia in maniera attenta, disponibile, precisa, preparata e puntuale”.



Così don Bruno, parroco di Boves, ricorda il “collega” emerito don Benvenuto Fantino, venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 94 anni.



Don Fantino è stato ricordato da Monsignor Piero Delbosco, i vescovi emeriti, il presbiterio della diocesi di Cuneo-Fossano, i nipoti Maria Grazia, Luciano e Pier Giorgio, le cognate Susanna e Pina. Oggi alle 17 nella chiesa vecchia di Boves verrà istitutia la camera ardente, mentre domani (venerdì 3 maggio) alle 10.30 nella parrocchia di San Bartolomeo il funerale, seguito dalla tumulazione nel cimitero di Valdieri.



“Lascia un bel ricordo negli alunni e nei colleghi insegnanti con cui ha collaborato, che ancora negli ultimi tempi venivano spesso a trovarlo – racconta ancora don Bruno - . Fortunatamente è rimasto lucido e attivo sino all’ultimo, grazie anche all’ottima autodisciplina e al grande senso di dignità che l’hanno aiutato a vivere bene anche gli anni più recenti della vecchiaia. Si è spento in maniera serena”.