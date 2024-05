Paolo Demarchi tra la gente, in ascolto del suo territorio tra eventi e solidarietà

Il consigliere regionale Paolo Demarchi, ricandidato al Consiglio regionale con la Lega alle prossime elezioni dell'8-9 giugno, prosegue il suo viaggio tra la gente, tra i cuneesi, mettendosi in ascolto del suo territorio, dei suoi bisogni, approfittando del periodo elettorale per trovare nuovi spunti su cui lavorare, nuove iniziative da proporre.



La sua presenza agli ultimi eventi della Granda va proprio in quella direzione.

Domenica scorsa, 28 aprile, ha preso parte a quattro eventi in quattro località cuneesi diverse. La giornata è iniziata a Melle per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre in occasione della giornata di celebrazioni per il 25 aprile organizzata dal gruppo Alpini e dal Comune di Melle.

A Narzole è poi intervenuto all’apertura di Agrinatura 360º, l’evento narzolese dedicato al mondo agricolo con il raduno dei trattori, il micro raduno dell’infanzia e l’esposizione di macchine e attrezzature agricole.

Il tour domenicale è proseguito nel pomeriggio, con tappa a Savigliano per il “Nagar Kirtan”, il corteo Sikh degli indiani. “Un evento sacro – commenta Demarchi - che trasmette la cultura di questa comunità educata e rispettosa, esempio concreto di immigrazione regolare e controllata”. Chiusura di giornata in Valle Varaita a Brossasco per l’inaugurazione della 36ª edizione della Festa del Legno con la rassegna dei mestieri, per cercare di trasformare la tradizione in un lavoro concreto, anche per il futuro dei nostri giovani.



Una presenza la sua, che intende assicurare la bontà e serietà del suo impegno politico per la Granda, per i cuneesi soprattutto nel riconoscere quei valori identitari in cui si riconosce la stessa comunità di oggi. Presenza intesa come segno di sostegno.

E' con questo spirito che a Saluzzo ieri, Primo Maggio e Festa dei Lavoratori, si è unito alla festa annuale del Gruppo Autonomo Sangue Mombracco (G.A.S.M.) tra “gli amici donatori”, come li ha definiti lo stesso Demarchi. Una realtà associativa che agli albori contava appena 242 soci sino a superare i 2.500 attuali provenienti da 31 comuni tra le province di Cuneo e Torino.

“Donare il sangue è un grande gesto di amore e altruismo verso il prossimo – conclude Demarchi -, con una donazione si può salvare una vita e mantenere sotto controllo la propria salute. Un sentito ringraziamento va quindi al Presidente Beppe Audisio e tutti i volontari impegnati delle nostre comunità. Complimenti!”.