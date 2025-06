Atl Cuneo, trovato l’accordo: Gabriella Giordano presidente, Mariano Occelli vice

Dopo la precedente assemblea del 26 maggio, annullata all’ultimo per mancanza di intese, è convocata per lunedì 30 giugno alle ore 17, presso la sala Varco a Cuneo, l’assemblea dei soci dell’Atl Cuneo.

All’ordine del giorno, insieme alla modifica dello statuto dell’Azienda Turistico Locale, all’approvazione del bilancio consuntivo 2024 e alla presa d’atto del recesso di alcuni soci, l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo presidente, chiamato a succedere a Mauro Bernardi.

In base alle ultime interlocuzioni politiche la presidenza dovrebbe andare a Gabriella Giordano, l’unica del Cda uscente a essere riconfermata, e la vicepresidenza a Mariano Occelli (nella foto sotto con Alberto Cirio), colui che, in un primo tempo, era stato indicato per il vertice.

Una soluzione che rappresenta un compromesso dopo le contrapposizioni, che, un mese fa, avevano fatto saltare la riunione.

Nove le candidature pervenute per il Cda.

Oltre ai già citati Giordano e Occelli, Paolo Manera, Giorgio Chiesa, Chiara Voghera, Giacomo Verrua, Daniela Bianco, Danilo Armano e Lucia Rosso.

Se – come detto – sembra essere stato raggiunto un accordo per il vertice, qualche incertezza permane ancora invece per il consiglio di amministrazione.

Infatti, i posti liberi per il Cda, data per scontata l’elezione di Giordano e Occelli nei ruoli apicali, restano soltanto tre.