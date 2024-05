Un piemontese è il nuovo presidente di Lega Ciclismo Professionistico

“Mi congratulo con l’amico Roberto Pella per il suo nuovo e prestigioso incarico che, ne sono certo, svolgerà con passione e concretezza come è nel suo stile. Buon lavoro”.



Il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia ha voluto congratularsi con il neo presidente di Lega del Ciclismo Professionistico, che ha così posto fine all’era del commissario straordinario. Vice di Roberto Pella sono il campione Beppe Saronni e il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti.



“L’elezione di Pella - sottolinea Graglia - porterà benefici anche al Piemonte, regione che lui conosce bene, essendo sindaco di Valdengo nel Biellese, nonché parlamentare di Forza Italia. Del resto il nostro è un territorio molto amato dagli appassionati delle due ruote, basti pensare che, proprio come in questa edizione, è spesso tappa del Giro d’Italia. Anche la Regione Piemonte in questi anni ha sostenuto il ciclismo come sport, divertimento, portatore di valori sani, nonché motore di un’economia importante ed attenta all’ambiente. E il Cuneese rappresenta il cuore di questo sport, con le sue famose salite, meta di grandi campioni del ciclismo”.