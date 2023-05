Al museo civico della stampa di Mondovì una mostra omaggia "Il vecchio e il mare"

Da sabato 27 maggio a venerdì 30 giugno il Museo Civico della Stampa di Mondovì ospiterà una nuova mostra di illustrazione organizzata da noau | officina culturale in collaborazione con Illustrada Associazione Culturale e il Festival Zerodiciannove di Savona, grazie al contributo di Fondazione CRC. Protagonisti i disegni originali realizzati dall’illustratrice Isabella Labate per il silent book «Il vecchio e il mare», uscito a marzo per Kite Edizioni, un omaggio all’omonimo celebre romanzo di Ernest Hemingway che regala, in silenzio, l’emozione di vivere le immagini di un’opera d’arte. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile durante gli orari di apertura del Museo Civico della Stampa.

Nel primo giorno di apertura sono previsti incontri e workshop tenuti dall’illustratrice per vivere un’esperienza legata all’illustrazione e alla cultura a 360°. Sabato 27 alle 10:30 Isabella Labate dialogherà con l’illustratore Marco Somà per svelare i dietro le quinte della pubblicazione del libro. All’incontro, a ingresso libero, seguirà un momento di firmacopie. Alle ore 14:30 l’illustratrice savonese, allieva di Emanuele Luzzati a Genova, terrà un corso di formazione dedicato alla nascita di un libro illustrato dal titolo «La Genesi del Libro», che oltre a analizzare le tecniche di disegno utilizzate nel libro, proporrà anche una panoramica sul mondo dei “libri silenziosi” ovvero quelli senza parole. Il corso è rivolto ad aspiranti illustratori, librai, bibliotecari, insegnanti di ogni ordine e grado, genitori e appassionati; non è necessaria nessuna esperienza nel campo. L’incontro ha un costo di € 10; prenotazione obbligatoria via mail a prenotazioni@museostampamondovi.it entro venerdì 26 maggio. I partecipanti ai due eventi di sabato 27 avranno diritto all’ingresso in museo a prezzo ridotto.

Il vecchio e il mare. Mostra personale di Isabella Labate Da sabato 27 maggio a venerdì 30 giugno presso il Museo Civico della Stampa di Mondovì (ingresso in piazza D’Armi 2/E o da via Emanuele Filiberto 20). Mostra visitabile durante gli orari di apertura del museo: venerdì: ore 14:00-18:00 (ultimo ingresso ore 17:00), sabato e domenica: ore 10:00-19:00 (ultimo ingresso ore 18:00); ingresso libero, tariffe per l’accesso al museo disponibili su www.museostampamondovi.it

Isabella Labate

è nata a Savona nel 1968 e ha studiato illustrazione a Genova con Emanuele Luzzati. Nel 1994 ha iniziato a pubblicare libri per ragazzi. Da allora ha lavorato con diverse case editrici italiane e straniere, ha esposto in Italia, in Giappone e a Taiwan, è stata selezionata alla Biennale di Bratislava nel 1995 e alla Mostra della Fiera del Libro di Bologna nel 2011, 2012 e 2013. Fra i suoi ultimi libri, tutti pubblicati da Grimm Press, “Charlie Chaplin”, “A torch in the dark”, “The old man and the sea”. Isabella vive a Savona con il marito e due figli, davanti al mare, ma appena può scappa nei boschi.

Si è aggiudicata il secondo posto del Concorso per Illustratori alla 43° edizione del Premio Letteratura Ragazzi di Cento (2022) con le tavole dell'albo Un tempo per ogni cosa (Kite Edizioni).

Il vecchio e il mare

Di Isabella Labate, Kite Edizioni (2023)

È un omaggio al celebre romanzo di Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare, considerato dalla critica un capolavoro della letteratura, per il quale lo scrittore vinse il premio Pulitzer e il premio Nobel. Non è da tutti avere il coraggio di confrontarsi con un classico di questa portata, ma Isabella Labate ci prova e ci riesce: un albo senza parole che regala, in silenzio, l’emozione di vivere le immagini di un’opera d’arte.

IL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA

Collocato nelle suggestive sale al piano terreno e, in parte, al primo piano del Complesso di Liber – Polo Culturale delle Orfane, il Museo Civico della Stampa di Mondovì permette al pubblico di ripercorrere la storia del libro e della stampa, due elementi fortemente identitari per la città di Mondovì dove, nel 1472, venne realizzato il primo libro con data impressa stampato in Piemonte con la tecnica dei caratteri mobili.

Il Museo ha riaperto al pubblico il 2 aprile 2022 in seguito ai lavori di ristrutturazione del Polo resi possibili dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale di Mondovì e la Fondazione CRC, che ha finanziato questo importante progetto nell'ambito del bando Interventi Faro 2017.

Il nuovo allestimento unisce tradizione e innovazione: installazioni multimediali, videoproiezioni, animazioni, interviste e ricostruzioni 3D dialogano con la collezione civica di macchine da stampa, una tra le più ricche d'Italia, in un percorso immersivo e dinamico, non solo da visitare, ma da vivere e scoprire.

In un viaggio nel tempo, il Museo espone le macchine che hanno fatto la storia della stampa: dalle più rudimentali, con approfondimenti circa le grandi figure (da Gutenberg a Bodoni passando per Garamond) alle più recenti, dal torchio alla linotype, dal ciclostile alla pressa.

Completano l’allestimento la riproduzione della tipografia della famiglia Belloni di Nizza Monferrato e i due laboratori di tipografia e di grafica, utilizzati durante tutto l’anno per ospitare workshop e attività per scuole, famiglie e appassionati.

Per maggiori informazioni:

https://www.museostampamondovi.it/