A Ceva “La Prima” si apre con un concerto in piemontese e la conferenza su sua Maestà il Fungo

A Ceva è tutto pronto per accogliere “LaPrima, Colori e Sapori di Primavera”, mostra mercato regionale che inonderà piazze e vie di fiori, erbe officinali, funghi primaverili e tanto buon cibo, realizzato con gli ottimi prodotti del territorio e poi pranzi ed aperitivi a cura degli esercizi commerciali cebani. Il giorno clou della rassegna sarà domenica 5 maggio ma in attesa di ammirare ed acquistare piantini, fiori e semi, degustando ottimo finger food tipico della tradizione culinaria del Cebano, venerdì 3 maggio alle 21 al teatro Marenco ci sarà “Musica dalle radici”, brani originali in piemontese e poi il giorno dopo - sabato 4 maggio - si terrà alle 17, presso la biblioteca civica, la conferenza “Funghi della primavera”, a cura di Nicolò Oppicelli.



Domenica invece si avrà l’imbarazzo della scelta tra visite guidate in città e al Giardino botanico, la mostra micologica primaverile a cura del Gruppo micologico Cebano e poi dalle 11 alle 18 appuntamento per i buongustai con il Finger Food a cura della Proloco e del CFP in Piazza Vittorio Emanuele II e alle ore 11 presentazione di “Futsal Day 2024”, a cura della AMA Brenta Calcio Ceva e con il coordinamento regionale FIGC, presso il Municipio di Ceva, per poi spostarsi dalle 14 al campo sportivo, dove prenderà il via il torneo “Futsal Day 2024“.



Grande protagonista sarà la banda musicale che si esibirà tra via Marenco ed il Duomo, ma anche gli alunni delle scuole che saranno tra i partecipanti al concorso “La frittata più buona” con lo chef Paolo Pavarino e il CFP Cebano Monregalese, che inizierà alle 16 in piazza del Comune.



Per tutta la giornata sarà possibile usufruire di un’area bimbi per giocare e divertirsi in allegria e sicurezza.