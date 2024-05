A 30 anni dalla morte di don Piero Balestro un incontro lo ricorda a Sommariva Bosco

Nel trentesimo anniversario della morte di don Piero Balestro, rimane vivo il suo ricordo di psicoterapeuta capace di avvicinare l’altro con parole e gesti sananti: Sabato 25 maggio ci sarà un incontro per ricordarlo a Sommariva del Bosco: dalle 9,30 alle 12 presso Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix, Chiesa dei Battuti Bianchi, in piazza Vittorio Veneto 10.

Con il patrocinio del Comune di Sommariva del Bosco, della Biblioteca Civica “Don Piero Balestro”, e delle Associazioni S. S. Bernardino e Orsola e Ripa Nemoris, sabato 25 maggio 2024 studiosi ed esperti del settore si riuniranno presso l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix per ricordarlo in una mattinata densa di proposte e riflessioni, dal titolo evocativo “Parole e gesti che curano”. Maria Elena Boero e Francesca G. M. Gastaldi modereranno l’incontro, che vedrà alternarsi, oltre alle stesse, gli studiosi Dolores Munari Poda, Don Ermis Segatti, Stefania Dessì, Giovanni Chiavazza, Armando Vanni.

​Il 10 giugno 1994 è un giorno scritto nel cuore di molte persone che, in vario modo, hanno avuto la fortuna e l’onore di conoscere Piero Balestro: in questo giorno lasciava la sua esperienza terrena uno tra gli studiosi più originali e interessanti delle discipline filosofiche e psicologiche, uno psicoterapeuta illuminato e di grandissima e profonda sensibilità. Soprattutto, se ne andava un amico. Ricorre quest’anno il trentennale dalla morte, e quelle stesse persone che in vario modo ne portano testimonianza si ritroveranno per ricordarlo con una giornata a lui dedicata nella cornice dell’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix di Sommariva Bosco, comune dove Piero Balestro nacque nel 1938.



Sacerdote, fu studioso di Teologia, conseguendo successivamente le lauree in Filosofia e in Psicologia, e perfezionandosi poi in Psicopedagogia. Fu titolare del corso di Filosofia Morale presso la Facoltà Teologica di Torino ed esercitò la professione di psicoterapeuta ispirandosi ai principi dell’antropoanalisi di L. Binswanger e della psicologia esistenzialista.