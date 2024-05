Aloba race, donati oltre 10mila euro alla LILT dalla Valle Gesso Sport

Bonifico di 10.008,46 euro dalla Valle Gesso Sport alla LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori ) di Cuneo. L’operazione è stata fatta il 2 maggio ed è il frutto della gara Aloba race che si è tenuta ad Entracque lo scorso 15 aprile in ricordo di Massimo Baretto e Biarese Alessandro.

La somma sarà destinata all’acquisto di attrezzature per il monitoraggio e la cura dei malati di tumori presso il reparto di oncologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo .

Aloba Race è l’iniziativa pensata e ideata da Luca Ghiglione, Andrea Baretto e Rachele Fanesi in ricordo dell’allenatore Alessandro Biarese, personaggio che ha dato un grande contributo allo sviluppo del biathlon nella Valle Gesso. Un uomo che ha reso fertile il terreno per la crescita di grandi campioni, da Ghiglione a Baretto, a Pietro Dutto, Marco Barale sino alla neo olimpionica dei giovanili a Seul, Carlotta Gautero.

Aloba è stata organizzata dalla Valle Gesso Sport in collaborazione con lo Sci Club Alpi Marittime, Entracque Eventi, la LILT Cuneo, club, associazioni e il sostegno delle istituzioni del territorio: “Noi abbiamo pensato la manifestazione – dicono gli organizzatori – ma senza la collaborazione di tanti soggetti non avrebbe potuto raggiungere questo successo e una crescita continua che in quattro edizioni ha consentito di donare oltre 20 mila euro alla LILT. Ringraziamo davvero tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato”.

L’edizione 2024 è stata davvero da record per concorrenti, 270, persone presenti al pasta party 500 ed entità delle donazioni.

“Abbiamo lavorato molto per fare questa Aloba race – dicono gli organizzatori – ma abbiamo avuto un riscontro di grande soddisfazione che ha portato, nel nome di Biarese, tanta gente sul territorio proveniente in gran parte dal Piemonte ma anche dalle regioni vicine. Per il futuro vogliamo consolidare l’evento e cercare di sviluppare con la LILT delle iniziative di prevenzione per la cittadinanza”.