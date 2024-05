Pocapaglia, rifiuti abbandonati lungo strada Montenero: tre persone multate

Una discarica di rifiuti a cielo aperto, a causa di uno spiazzo sterrato in mezzo a una fitta vegetazione che era diventato la cornice di comportamenti incivili da parte degli automobilisti: questa era la situazione in cui si trovava, tra la fine del 2023 ed aprile 2024, la SP 134 – meglio nota come strada Montenero a Pocapaglia.

Da quel momento sono iniziate le puntuali indagini della polizia locale pocapagliese che, attraverso verifiche, accertamenti ambientali e anagrafici compiuti dagli agenti, hanno portato all'individuazione di tre soggetti, destinatari di sanzioni amministrative pecuniare.

L’area interessata è stata ripetutamente ripulita dagli operatori dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pocapaglia, gravando però sul già consistente mole di lavoro e sulle spese per il corretto smaltimento.

"La situazione degli abbandoni di rifiuti sul territorio di Pocapaglia, dopo quattro anni di serrate attività di prevenzione e repressione è decisamente migliorata, ma resta ancora molto da fare per debellare tale fenomeno", fa sapere la polizia municipale.