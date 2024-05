Incidente a Savigliano, interviene l'elisoccorso

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 16 di questo pomeriggio lungo la SP662 che collega Savigliano a Saluzzo, all'altezza della Floricoltura Monviso. Si tratterebbe di un'uscita di strada autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli, cha ha tuttavia portato alla chiusura al traffico della strada richiedendo inoltre l'intervento dell'elisoccorso del 118, sul posto insieme a Vigili del Fuoco e Polizia Municipale di Savigliano. Nessun dettaglio, al momento sulla persona rimasta ferita.

AGGIORNAMENTO 17.08

La dinamica dell'incidente vedrebbe un secondo veicolo coinvolto, con la prima auto finita contro un muretto per evitare la collisione. L'occupante dell'auto incidentata è stato trasportato all'ospedale di Cuneo in codice giallo, per cui non corre pericolo di vita.