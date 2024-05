Ormea, auto cappottata nella carreggiata SS28 in frazione Nasagò

E' di pochi minuti fa l'incidente stradale in cui un'auto si sarebbe cappottata in frazione Nasagò, nel comune di Ormea sulla strada statale 28.

Stanno giungendo sul posto i volontari dei vigili del fuoco di Ormea.

Dalle prime informazioni non risulterebbero feriti e il conducente non si troverebbe bloccato all'interno del veicolo.



In corso, quindi, la messa in sicurezza e assistenza alla rimozione insieme ai Carabinieri di Ormea.



Possibili code e rallentamenti per consentire le operazioni, circolazione alternata.