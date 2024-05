I carabinieri di Mondovì hanno arrestato in flagranza, trovandogli addosso un discreto quantitativo di droga, un trentenne italiano residente in città. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso anche di recuperare un discreto quantitativo di marijuana (50 grammi) e un etto di hashish, nascosti in casa.

Il trentenne è stato quindi posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio.