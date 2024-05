Il Teatro delle Dieci raddoppia a Cherasco: due spettacoli nel week end

Venerdì 10 maggio alle ore 21 il Teatro "G.Salomone" di Cherasco ospiterà: "La sedia del nonno", quinta serata della stagione primaverile "Teatro cibo per la mente", con la direzione artistica di Fulvia Roggero e Vincenzo Santagata, in collaborazione con Il Teatro delle Dieci, ControRealtà e il Piccolo Teatro di Bra Odv.

Lo spettacolo in programma sarà una commedia scritta da Stefania De Ruvo e diretta da Eloisa Giacosa.

"L'atmosfera di una famiglia riunita intorno al tavolo da pranzo prende vita sul palcoscenico, con un tocco di magia e allegria" spiega la regista.

"In mezzo a litigi, tensioni e segreti custoditi, il pubblico verrà trasportato in un turbine di emozioni, grazie anche all'interpretazione di una simpatica zia con una demenza particolare e di uno strano vicino di casa. Ma il vero protagonista è la sedia del nonno, elemento simbolico che funge da catalizzatore per il risveglio delle coscienze e la rivelazione dei veri sentimenti".

Lo spettacolo promette di far sorridere, commuovere e riflettere, regalando al pubblico un'esperienza teatrale indimenticabile.

Partner, Radio Bra in the Rocks e Gemini Project.

Informazioni e Prenotazioni:

• WhatsApp: 3477851494

• Email: teatrosalomonecherasco@gmail.com

Biglietti: POSTO UNICO € 10,00 RIDOTTO € 8,00 (sotto i 14 anni e associazioni del territorio)

Abbonamento 3 spettacoli € 25.00



Domenica 12 Maggio si replicherà alle 17 con una fiaba intitolata “Tremotino”, spettacolo a cura di Fdc Teatro e diretto da Amos Mastrogiacomo.

I protagonisti saranno Elisa Mina e lo stesso regista Amos Mastrogiacomo, che faranno vivere le vicende di Auridice, una giovane donna con tanti sogni nel cassetto riguardanti il mondo nobile e reale. Quando le sue ambizioni sembrano diventare realtà grazie a una proposta di matrimonio da parte del re, il futuro di Auridice viene improvvisamente minacciato dalle menzogne del padre. Tuttavia, un'incredibile e misteriosa creatura sembra essere la chiave per risolvere i guai della giovane donna.

"Con 'Tremotino', vogliamo trasportare il pubblico in un viaggio magico e avventuroso, dove il coraggio e la speranza trionfano sulle avversità", afferma Amos Mastrogiacomo, regista dello spettacolo. "È una storia che parla di fiducia, di amore e di scoperta di sé, con momenti di suspence e di divertimento che coinvolgeranno grandi e piccini".

Biglietti: Posto Unico € 6.00 - Gratuito sotto i 5 anni