Con Targa Sobrero le grandi auto tornano a "ruggire" a Savigliano

Le grandi auto tornano a rombare a Savigliano. Manca poco a “Targa Sobrero”, appuntamento motoristico che ritorna in città dopo dieci anni con una sfilata di supercars, dalle Ferrari alle Lamborghini, e con una “Notte in rosso” a base di musica.

Nella mattinata di giovedì 30 maggio, intorno alle 9.30, andrà in scena la sfilata delle auto, con contestuali prove di regolarità, nelle vie del centro. Partenza da Piazza Santarosa, proseguimento lungo Via Alfieri e via Torino fino ad arrivare alla Trucco Tessile, dove si terrà un aperitivo.

Sarà dunque predisposta la chiusura al traffico nel primo tronco di via Torino, dall’intersezione con Corso Roma fino all’intersezione con Via Biga, nel periodo della prova.

L'evento sarà preceduto da una “Notte in rosso” a base di musica e intrattenimento, prevista in piazza Santarosa mercoledì 29 maggio, dalle 19 alle 23.

L'organizzazione di “Targa Sobrero” è a cura di “Savigliano Corse” e “Gio&gio team”, con il patrocinio del Comune di Savigliano.

"Per noi è una grande emozione poter tornare a Savigliano dopo 10 anni – affermano gli organizzatori –. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per averci supportato nell’organizzazione di questa partenza saviglianese. “Targa Sobrero” è diventato un evento che ha saputo nel tempo coinvolgere un pubblico internazionale: l’edizione di quest’anno conterà 60 supercars (Ferrari, Lamborghini, Porsche) e 10 Ducati".

Aggiungono: "Questa partenza, organizzata con Claudio Cuteri (presidente della storica (“Savigliano Corse”), Enrico Allocco e Alberto Deninotti offrirà il mercoledì sera uno spettacolo pubblico in Piazza Santarosa, una serata di musica che saprà creare un “museo” a cielo aperto. Ringraziamo la Polizia Locale (il Comandante Rocco Martini e tutto il Corpo), Giulio Giletta, direttore Ascom Savigliano, e l’associazione che rappresenta per il supporto giunto dai commercianti. Un grazie soprattutto all’assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano per averci seguito sin dall’inizio".