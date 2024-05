Essere donne in Iran: a Cuneo incontro con la scrittrice e attivista iraniana Azam Bahrami

Non Una di Meno Cuneo organizza per venerdì 31 maggio – alle ore 18.30 alle Basse di Cuneo, in via Basse Stura 54 - un incontro con la scrittrice e attivista iraniana Azam Bahrami, sul tema "Essere donne in Iran".

Azam Bahrami ha ottenuto l'asilo politico in Italia nel 2011. Ha conseguito la laurea magistrale in Fisica dell’Ambiente presso l’Università di Torino e un master all'Università di Mashhad.

In Iran ha insegnato fisica nelle scuole superiori di diverse città e ha svolto attività politiche e culturali che le hanno causato l’interdizione all’insegnamento nelle scuole pubbliche e vari periodi di detenzione nelle carceri.

Nel febbraio del 2011, con un ritardo di quasi tre anni dalla sua stesura dovuto dalla complessa situazione politica, è stato pubblicato un suo libro dal titolo یک زن در دو لوکیشن (Una donna in due ruoli); il libro ha vinto un prestigioso premio iraniano denominato Sadegh Hedayat, istituito in onore dell’omonimo scrittore della letteratura persiana moderna. Il suo secondo libro intitolato دکمه های لباس من هنوز بسته اند (I bottoni del mio vestito sono ancora chiusi) viene pubblicato nel 2014 dalla rivista on line Se Panj; nel 2014 è stata pubblicata una raccolta di poesie in lingua persiana intitolata پرنده ای روی شاهرگ (The Bird on the Nervure) pubblicata da H&S Media.

Ha collaborato con diverse ONG, impegnate nella lotta sui diritti umani, in contatto con le Nazioni Unite e partecipato periodicamente a un programma radiofonico che tratta temi ambientali trasmesso su “Radio Farda”.

Attualmente è autrice di articoli pubblicati on line per varie testate (BBC persian, Iran International, Zamaneh, Farda,…) riguardanti problematiche iraniane come la condizione economica delle donne, la discriminazione delle donne, il ruolo delle donne nello sviluppo sostenibile, il fenomeno dell’immigrazione, la questione dell’inquinamento ambientale e le varie forme di violazione dei diritti umani.