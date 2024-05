Quando le barriere si superano coi Lego. Damilano (Forza Italia): “L’inclusione si costruisce mattoncino su mattoncino” [VIDEO]

Superare una barriera architettonica con i pezzi dei Lego . A Carmagnola questo è stato possibile durante l’evento Bricks and Friends , un festival dedicato ai famosi mattoncini colorati che si concluderà oggi, domenica 26 maggio.

Quello scalino all’ingresso del municipio, seppur piccolo, rappresentava una difficoltà di accesso per persone su carrozzina. L'intervento è stato possibile grazie all’associazione "Io Mislego” , che si occupa di attività ludico e formativa basata sulla terapia per bambini con problematiche intellettive e dello spettro autistico attraverso l’utilizzo di Lego.

La piccola (e coloratissima) rampa è stata posizionata nel primo pomeriggio di ieri davanti all’ingresso ed è subito stata “testata” da molte persone che hanno potuto accedere con maggiore agevolezza nel palazzo comunale.





Presente anche Paolo Damilano , candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno per la Circoscrizione del Nord Ovest con Forza Italia.

"⁠Tante delle nostre città - sostiene Damilano - sono ancora indietro sull’accessibilità. Iniziative come questa vanno applaudite e promosse, ma da candidato alle europee dico che anche in Europa la politica deve fare di più: solo occupandosi di quelle che sono le esigenze quotidiane delle persone, l’Europa sarà davvero percepita più vicina.”



I numeri della disabilità in Europa