A Fossano "Evviva cascina viva!": una giornata di giochi dedicati ai giovani

“Giovani per Balocco”, gruppo di candidati e candidate under 35 delle 5 liste a sostegno di Francesco Balocco sindaco di Fossano, ha organizzato per domenica 2 giugno “Evviva Cascina viva!”. L’evento, frutto del lavoro congiunto tra alcune associazioni e volontari, è stato pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza attraverso molteplici iniziative, avrà luogo dalle 16 alle 23 presso gli spazi esterni di Cascina Sacerdote (Via dello Stagno 2), luogo simbolico per il rilancio della città.



L’iniziativa ha infatti l’obiettivo di rianimare questo spazio pubblico, particolarmente idoneo a promuovere il protagonismo giovanile, ma da tempo sottovalutato e trascurato.



L’evento, aperto a tutte e tutti, ospiterà diverse attività gratuite da proporre ai bambini, ai giovani ed anche agli adulti. Tra queste: laboratori di danza, teatro, truccabimbi, lettura, rap (con la preziosa collaborazione di Shame, campione Guinnes World record con oltre 35 ore di freestyle); oltre ad alcuni stand tematici incentrati sui temi dell’intercultura (previsto il coinvolgimento delle comunità straniere), delle pari opportunità e dell’ambiente. Senza dimenticare lo sport, altro collante universale, con la possibilità di partecipare a tornei amatoriali di calcetto, beach-volley, calcio balilla e pingpong, nonché di usufruire dello skate-park.



La cena, servita dalle 19:30, verrà preparata dallo staff della vicina bocciofila “Autonomi”, con un menù a 13 euro che prevede: insalata russa vegetariana, carne alla brace (varianti vegetariana: parmigiana; vegana: insalatona di riso) + 1 bevanda inclusa. Possibilità di menù bimbi richiesta. Servizio open bar durante tutto l’evento. Sarà possibile partecipare a qualsiasi ora anche senza consumare cibo e/o bevande, ma chi volesse cenare dovrà obbligatoriamente prenotarsi entro il 30/05, contattando tramite messaggio Whatsapp il seguente numero: 3402208455 (Antony).



Per la parte musicale, in orario serale si esibiranno “Gli amici di montagna” (con Elena Chiaramello, fisarmonica fossanese de “Le madamè”) e il cantautore torinese Errico Canta Male. A seguire dj set con Adelaide Capello e Alessandro Blangetti. Servizio service a cura di Simone Calvo e Simone Longordo dell’associazione Freak-Out di Fossano.



Durante l’evento sarà realizzata una postazione di book-crossing: i partecipanti sono invitati a donare un libro per iniziare a riempire i primi scaffali.