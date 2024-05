Simona Giaccardi (Lega): "In Regione per valorizzare le risorse turistiche della Granda" [VIDEO]

Simona Giaccardi, candidata in Regione per la Lega

Valorizzare la Granda e il suo turismo guardando anche alle sue risorse meno note e sfruttate, come quelle legate alla natura più incontaminata.

C’è questa sensibilità tra quelle con le quali Simona Giaccardi, esponente della Lega Salvini Premier, ora candidata alle prossime elezioni regionali, si propone per portare la sua esperienza da amministratore in Consiglio regionale.

Presidente del Consiglio comunale a Fossano e consigliera provinciale con deleghe a Cultura e Patrimonio, Giaccardi fa parte del quintetto di candidati della Granda che il partito di Matteo Salvini ha messo in campo alle votazioni dei prossimi 8-9 giugno.

Una consultazione cui il Carroccio guarda deciso a riconfermarsi tra le forze che cinque anni fa decretarono l’affermazione elettorale di Alberto Cirio, governatore uscente ora nuovamente schierato come portabandiera di un centrodestra che un Piemonte ha la concreta possibilità di consolidare la sua leadership per un nuovo mandato di legislatura.

Intanto Giaccardi prosegue una campagna elettorale che la sta portando in giro per l’intera provincia e che nei giorni scorsi l’ha vista far parte della nutrita rappresentanza di candidati, iscritti e sostenitori della Lega che ha preso parte all’inaugurazione dell’info point realizzato in quel di Busca da Eros Pessina: un punto d’ascolto che ha l’ambizione di trasformarsi poi in una vera sede e sezione.

GUARDA IL VIDEO

Vive le sue felicitazioni a Pessina, che – dice Giaccardi – "ha voluto fortemente aprire questa sede nel cuore della città di Busca, per dare ai cittadini che lo ritengano necessario la possibilità di confrontarsi. Perché bisogna tornare a parlare tra di noi, ad affrontare i problemi quotidiani, ad affrontare tutte le questioni che riteniamo importanti, riguardanti la città ma non solo".

"Se mi sarà data l’opportunità di andare in Regione con l’elezione dell’8 e 9 giugno, io lavorerò tantissimo affinché tutto ciò che è il turismo nella nostra provincia e il suo indotto siano continuamente e completamente valorizzati", ha spiegato nell’occasione la presidente del Consiglio comunale fossanese, che sul tema guarda ad esempio alle opportunità offerte dalle risorse naturali presenti nel Parco Fluviale Gesso e Stura e nel parco del Maira come anche ai 400 km delle Ciclovie Reali, percorsi che uniscono la Granda a Torino, da Fossano passando lungo il Maira per arrivare fino al capoluogo regionale, dal castello degli Acaja al parco del Valentino.

"Viviamo in territori che hanno peculiarità di grande interesse – ha affermato qui la consigliera provinciale –, apprezzati per le loro bellezze storiche e architettoniche ma anche per la loro natura, ricercata da chi ama certe specie e fare osservazione. Sono luoghi tranquilli, appassionanti, dove ci si può confondere con le campagne e il verde. C’è molto da fare però per consentirne una migliore fruizione, ci sono i sentieri da rivedere, una costante manutenzione cui provvedere, la cartellonistica da sistemare e implementare, tantissime attività da realizzare. Dobbiamo dare la possibilità a tutti di conoscere i nostri territori e fare in modo che anche chi viene da fuori li possa apprezzare nel modo migliore".

"Anche per questo – conclude – l’8 e 9 giugno invito tutti a votare Lega alle elezioni regionali scrivendo sulla scheda Simona Giaccardi".