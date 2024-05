La lista "Ceva in Comune - Mottinelli Sindaco" lancia l'idea dei referenti di zona

La lista candidata alle prossime elezioni comunali “Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco” lancia l’idea dei referenti di Zona.

"Abbiamo trascorso molte giornate insieme ai cittadini ed è emersa la trascuratezza del territorio da parte dell’amministrazione. I Cebani non chiedono la luna, non sentono il bisogno di promesse su progetti faraonici, chiedono la cura della quotidianità, chiedono di essere ascoltati e che vengano date risposte alle proprie esigenze inerenti il decoro della città, la pulizia, la sicurezza. Da qui nasce l’idea di avere un referente per ogni zona di Ceva, in modo da accorciare la distanza tra cittadini ed amministrazione, per instaurare un dialogo continuo e costante che inneschi un meccanismo efficiente e virtuoso di risposta alle varie criticità e di raccolta di idee e proposte in un’ottica sempre più partecipativa della vita pubblica. Chi vuole partecipare al processo di cambiamento e con noi risollevare Ceva, l’8 e 9 giugno ha la possibilità di farlo andando a votare e scegliendo 'Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco'".