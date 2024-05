Presentata la “Cubiqa” itinerante al Baladin di Piozzo

L’idea potrebbe essere venuta a Filippo Bessone, che idee ne ha sempre avute tante, oppure a Fabrizio Lanza, che ha reinventato lo spettacolo delle “Bocce quadre”: ad ogni buon conto al Baladin di Piozzo, salutati dal patron Teo Musso, c’erano loro a presentare “Cubiqa” in tour, le 17 creazioni artistiche che racchiuse in quattro bauli (d’autore pure quelli, inventati dal garessino Marco Sciandra) andranno in giro per la provincia prima del gran finale al Campionato Italiano di Bocce Quadre del 3-4 agosto a Mondovì.



Ieri, domenica 5 maggio, si è svolta nel famoso birrificio piozzese la presentazione delle quattro teche con alcune informazioni circa il loro futuro. Ogni contenitore ha uno sponsor, Ceretto, Revello Caffè, Ettore Germano, Strucchi, e ogni contenitore racchiude 4 bocce quadre, realizzate in materiali diversi, tutte espressioni della creatività di 17 artisti.



I bauli girelleranno in provincia, oggi qua, domani là, impreziosiranno 'a tempo' piazze o attività private, commerciali o turistiche che ne faranno richiesta, e grazie all’app Tabui potranno essere “tracciati”. Si saprà insomma dove si trovano con una certezza: il primo week end di agosto saranno sicuramente al Campionato Italiano di Bocce Quadre a Mondovì.



“L’imprevedibilità delle bocce quadre è simile all’attività dell’imprenditore” ha chiosato durante i saluti Teo Musso. Fabrizio Lanza e Filippo Bessone hanno sottolineato come il progetto artistico, peraltro già esposto al Museo della Ceramica di Mondovì mesi fa, si sta evolvendo e si evolverà ancora. “I bauli consentono il trasporto in sicurezza delle opere e per un’attività o un luogo sono un valore aggiunto. Non sappiamo esattamente che itinerario faranno, sono bocce quadre d’altronde, hanno traiettorie imprevedibili…” hanno dichiarato.



La prima tappa sarà domenica 19 maggio in frazione San Bartolomeo di Cherasco, dove negli spazi del Circolo Arci “Primalanga” a partire dalle ore 17 si terrà la conferenza stampa di “Cherasco Classica 2024”, la serie di concerti estiva ormai notissima, organizzata da Mara Degiorgis con il suo collaudato staff.



Gli artisti che hanno realizzato le 16 bocce più il “boccino” sono:

Franco Alessandria, Stefano Allisiardi, Alessia Clema, Dario Ghibaudo, Oscar Giachino, Ugo Giletta, Lorenzo Griotti, Daniele Giolo, Pier Giuseppe Imberti, Tanchi Michelotti, Corrado Odifreddi, Marco Tallone, Michelangelo Tallone, Paolo Turco, Anna Valla, Gian Piero Viglino e Marco Noero.



Per ammirare le loro creazioni seguire gli avvistamenti su Tabui o le segnalazioni degli appassionati di bocce … quadre.