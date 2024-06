Temporali e calo delle temperature: sotto lo zero al Colle dell'Agnello stamattina

Nottata di piogge e temporali sul Cuneese, dove in quota al Colle dell'Agnello la temperatura ha segnato un brusco calo toccando -0,5 °.



Piogge che hanno richiesto l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cuneo in alcune zone più colpite da acquazzoni e allagamenti di strade e scantinati. Svariati gli interventi nel pomeriggio anche per alberi caduti e nuovi allagamenti nel centro della città di Cuneo.



Ma, anche nella mattinata le temperature erano ancora distanti da quelle della media estiva, oscillando sotto i 10°.



La causa di questa ondata di maltempo e freddo si troverebbe nel fenomeno della “goccia fredda” scesa dal nord Europa, prima sulla Francia orientale e poi arrivando in Piemonte.



Attualmente il pericolo rischio idrogeologico è giallo e maggiormente concentrato sul alcuni comuni cuneesi come Beinette, Morozzo, Margarita, Castelletto Stura, Peveragno, Centallo, Tarantasca, Busca, Caraglio, Bernezzo, Cuneo, Cervasca. Vignolo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Roccavione, Robilante, Roccasparvera.



Secondo il bollettino meteorologico emesso da Arpa Piemonte una circolazione depressionaria, centrata attualmente sul Golfo Ligure, insisterà sul medio-alto Tirreno fino al pomeriggio di martedì convogliando intensi flussi umidi da est-nordest sulla nostra regione che determineranno tempo in gran parte perturbato, con piogge e rovesci che risulteranno più diffusi e persistenti sul basso Piemonte. Da martedì sera interverrà un temporaneo miglioramento, favorito dallo spostamento della circolazione depressionaria verso l'alto Adriatico, ma nella giornata di mercoledì permarranno condizioni caratterizzate da spiccata variabilità con rovesci e temporali sparsi in giornata.