A Savigliano in arrivo un “Beekend” con l'associazione Fucos e la Consulta Giovani

Debutta l'associazione Fucos Odv, braccio operativo della Consulta Giovani saviglianese. Per il fine settimana del 9-10 e 11 maggio il nuovo sodalizio, insieme alla Consulta, ha in programma “Beekend”, speciale weekend all'insegna del divertimento e dello stare insieme, pensato con lo scopo di accorciare l'attesa che separa da “Atipico Festival” (in programma il 6, 7 ed 8 giugno).

Si comincia giovedì 9 maggio. Dalle 20 alle 24, presso l'Ala polifunzionale, si svolgerà una “Serata giochi da tavolo”, in collaborazione con “Intavolando” ed “Espansione ludica”. «Ci saranno tanti giochi da tavolo e di ruolo – spiegano gli organizzatori – per passare una serata in compagnia, tra amici o in famiglia». Possibilità di mangiare, con un'apposita zona “food & beverage”.

Venerdì 10 maggio, sempre sotto l'Ala, dalle 19 alle 24, andrà in scena una “Cena con Karaoke”: sfida a squadre sulle note delle canzoni preferite. Anche in questo caso, ci sarà la possibilità di bere e mangiare.

La giornata di sabato inizierà invece con tre sessioni di yoga al parco Graneris: dalle 8 alle 9, dalle 9.15 alle 10.15 e dalle 10.30 alle 11.30.

A seguire, dalle 15.30 alle 19, al Museo Civico andrà in scena uno “Swap party”, per scambiare accessori e vestiti inutilizzati e dar loro una seconda vita. Con la possibilità di visita al Museo e alla Gipsoteca (5 euro).

"Tutti gli eventi sono gratuiti – precisano gli organizzatori –. Per gli appuntamenti del venerdì sera e del sabato mattina è necessaria la prenotazione. Per informazioni e approfondimenti consultare i profili social @fucos_odv e @consultagiovanisavigliano".