Susanna Camusso, Angelo Gaja e il "calciatore ambientalista" Morten Thorsby tra i tanti ospiti di Circonomìa 2024

Dopo l’anteprima di Fano, ritorna Circonomìa, il festival internazionale dell’economia circolare e della transizione ecologica. Dal 23 al 26 maggio, la IX edizione prende il via ad Alba, con un nuovo format che, oltre agli incontri in ambienti dedicati, scende nelle piazze per coinvolgere e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio sull'importanza della sostenibilità.

La presentazione si è tenuta questa mattina, mercoledì 8 maggio, presso la sede di Confindustria Cuneo, ad Alba, moderata dalla giornalista Simona Giordano. L’assessore all’Ambiente del Comune di Alba, Lorenzo Barbero, ha sottolineato quanto sia prioritario affrontare e sensibilizzare sul tema, considerando che prendersi cura del pianeta significa salvaguardare il nostro futuro e quello delle generazioni future.



Roberto Della Seta, direttore artistico di Circonomìa, ha evidenziato uno degli obiettivi del festival "rendere accessibili al grande pubblico i concetti legati alla sostenibilità e all’economia circolare". "La transizione ecologica è ancora vista come nemica dalle imprese - spiega Della Seta - ma Circonomìa vuole dimostrare che non solo non è un impedimento al lavoro, ma è invece una frontiera imprescindibile se vogliamo evitare il declino".

"Per le imprese, soprattutto le piccole, la sostenibilità ambientale rappresenta un costo significativo - ha spiegato Patrizia Mellano, segretario generale della Camera di Commercio di Cuneo -. Per affrontare questa sfida, supportiamo le imprese nell'individuare le migliori pratiche da seguire. Il lavoro di squadra è uno degli elementi vincenti del nostro territorio. Inoltre, in collaborazione con la Cooperativa Erica, nel 2021 abbiamo creato il marchio “Granda Green - Eventi sostenibili” per selezionare gli appuntamenti che rispettano specifici criteri di sostenibilità".

Anche Federico Chiavassa dell’Associazione Commercianti Albesi, oltre a confermare la partecipazione a Circonomìa, ha sottolineato l'importanza di "informare le aziende su come muoversi nella giusta direzione, tenendo conto anche dell’impatto ambientale".



Roberto Cavallo, direttore artistico della manifestazione, ha illustrato il programma del festival che si aprirà giovedì 23 maggio al Cinema Moretta con un incontro mattutino con il climatologo Luca Mercalli, intervistato dagli studenti delle scuole superiori di Alba. Seguirà alle 14.00 un intervento di Giovanni De Feo, docente di ecologia industriale presso l’Università di Salerno e fondatore di Greenopoli. Alle 18.00, in Sala Beppe Fenoglio, si terrà l’evento di apertura del festival "Visioni circolari a confronto", con la partecipazione di Morten Thorsby, la cui storia di calciatore attento all'ambiente è stata ripresa ripresa da numerosi media, Paolo Anselmo, Fabio Iraldo, Aurore Dudka ed Eleonora Vallone.



Venerdì 24 maggio, presso la Sala Alba dell’ACA, dalle ore 9.30, si terrà il tradizionale corso dedicato ai giornalisti, aperto a tutti, dal titolo "L’ecologia delle parole". Il corso affronterà il tema "La sostenibilità e i media, 7 temi di attualità", con interventi di giornalisti e comunicatori come Patrick Facciolo, Paolo Griseri, Maria Napoli, Vittorio Pasteris, Tommaso Persone, Andrea Vuole e Giancarlo Sturloni. Alle ore 21.00 in sala Beppe Fenoglio, l’incontro "Il vino è a rischio: clima e biodiversità in vigna", durante il quale il noto produttore vinicolo Angelo Gaja dialogherà con i "top voices" di Linkedin Giuseppe Manno e Angelo Cassardo.



Sabato 25 maggio, si terrà la 4ª edizione di Spazzamondo, la manifestazione promossa dalla Fondazione CRC, che coinvolgerà l’intero territorio della provincia di Cuneo per contrastare il fenomeno del littering. Saverio Dani della Fondazione CRC ha spiegato: "Spazzamondo si basa su due pilastri: il coinvolgimento dei cittadini e la cura degli spazi comuni. Quest'anno, la novità sarà il coinvolgimento delle aziende. Grazie alla collaborazione con Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria, le 4 aziende (una per associazione di categoria) che coinvolgeranno il maggior numero di dipendenti saranno premiate con un'opera d'arte dedicata alla sostenibilità ambientale".

L'invito della Fondazione CRC è a partecipare registrandosi gratuitamente sul sito www.spazzamondo.it, con le iscrizioni aperte fino al 23 maggio.



Dalle ore 15.00 alle 20.00 di sabato 25 maggio, sui palchi allestiti in piazza Pertinace e piazza Risorgimento, si terranno una serie di incontri con Guido Saracco, Monica Frassoni, Edo Ronchi, Oscar Farinetti, Rosario Esposito La Rossa e Fulvio Marino.



La manifestazione giunge alla sua conclusione domenica 26 maggio, con una serie di incontri dalle ore 10.00 alle 13.00 circa, tra cui interverranno Susanna Camusso, Giorgio Calabrese, Silvio Greco, Stefano Epifani, Syusy Bladi e Gianluca Gasca.

Il programma completo di Circonomìa è consultabile sul sito www.circonomia.it.

Gli eventi sono gratuiti e per partecipare è sufficiente iscriversi al sito e cliccare su “partecipa”. Il festival, organizzato dalla Cooperativa Erica, Aica (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), Gmi (Greening Marketing Italia) ed Eprcomunicazione, gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Piemonte, del Comune di Alba, della Camera di Commercio di Cuneo, dell’Ente Turismo Langhe Roero e Monferrato e del Movimento Laudato Sì.

Gli eventi di Circonomìa fanno parte degli appuntamenti del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da Asvis.