I Clown dell'Arcobaleno VIP Alba Bra hanno colorato piazza Duomo per la Giornata del Naso Rosso [FOTO]

Domenica 19 maggio i Clown dell'Arcobaleno VIP Alba Bra hanno invaso Piazza Duomo ad Alba in occasione della Giornata del Naso Rosso, un’iniziativa realizzata in contemporanea in molte piazze di tante città della penisola.

I Nasi Rossi hanno riempito la piazza e l’atmosfera con i loro colori, la loro immancabile allegria coinvolgendo con la loro contagiosa euforia. Una vera grande e gioiosa festa con bolle, giochi, favole, magie, truccabimbi, musica e balli.

Molti aspettano ogni anno questo appuntamento e partecipano con entusiasmo alle attività proposte, che coinvolgono tutti, anche coloro che semplicemente "passano da quelle parti".

Inoltre, quest’anno è stata anche l'occasione per celebrare i 18 ANNI dell’Associazione Albese, fondata proprio nel 2006 in collaborazione con l’Associazione nazionale Viviamo in Positivo (VIP) Italia Odv.

"Desiderano ringraziare - dicono i nasi rossi - tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa giornata e tutti coloro che hanno dedicato un pezzetto del loro tempo e contribuito a finanziare i molti progetti portati avanti dall’Associazione."