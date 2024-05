Luca Crosetto nuovo presidente della Camera di Commercio di Cuneo

Oggi, mercoledì 29 maggio, Luca Crosetto, Presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, è stato eletto all’unanimità Presidente della Camera di commercio di Cuneo dal Consiglio camerale composto da 25 membri in rappresentanza del mondo economico, imprenditoriale, professionale, delle organizzazioni sindacali e dei consumatori della provincia di Cuneo.

“Innanzitutto ringrazio i Consiglieri per la fiducia che mi hanno accordato. Sono consapevole di essere uno dei pochi presidenti di Camera di commercio proveniente dal mondo artigiano ma, nello stesso tempo, voglio ribadire con forza che sarò il Presidente di tutti – ha dichiarato il neo eletto Presidente Luca Crosetto – Nel breve orizzonte temporale del mio mandato cercherò di fare sintesi tra gli interessi e le istanze di tutte le categorie rappresentate all’interno della Camera al fine di creare valore sociale ed economico per il territorio, attualizzando le linee del programma che quattro anni fa, in piena pandemia, abbiamo delineato.”

Nel corso della seduta è stata ufficializzato l’ingresso nel Consiglio camerale di Mariano Costamagna, Presidente di Confindustria Cuneo ed è stata eletta nella Giunta camerale, quale esponente del mondo artigiano, Francesca Nota.

Il Consiglio così ricostituito guiderà l’Ente camerale sino al completamento dell’attuale mandato 2020-2025, il cui termine è previsto nel maggio prossimo.