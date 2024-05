Lpm Bam Mondovì - Avvicendamento in casa Puma: lo “scettro” del DS passa da Paolo Borello a Max Rubado (VIDEO)

Cambio nel ruolo di direttore sportivo in casa Lpm Bam Mondovì. Paolo Borello, infatti, ha deciso di passare lo “scettro” del DS a Max Rubado, fino ad oggi comunque tra le solide “colonne” del “tempio Puma”, ma con il ruolo di Team Manager. Nessun gioco delle tre carte racchiuso in questa operazione, ma la sincera volontà di ridefinire i ruoli dirigenziali e tecnici all'interno della società.

Negli ultimi tempi, infatti, Max Rubado ha avuto un ruolo maggiormente attivo nella scelta del roster del Puma. Nella decisione di Paolo Borello, dunque, c’è solo la voglia di “dare a Cesare, quel che è di Cesare”, o meglio a Max; Ufficializzare, in pratica, il reale ruolo di Rubado nell’organigramma della società rossoblù. Quella di Borello, inoltre, non è un'uscita di scena, visto che l’ormai ex Ds resterà ancora saldamente all’interno della dirigenza monregalese, garantendo tutta la sua esperienza e il suo prezioso contributo.

Ecco di seguito le interviste realizzate questo pomeriggio con Paolo Borello e Max Rubado e raccolte al termine della conferenza stampa, alla quale era presente anche l'allenatore Claudio Basso: