Lo sport che unisce

Ci sono stagioni sportive che restano nei ricordi per una promozione o per una coppa, altre perché raccontano il carattere di una squadra e il legame con la propria città: quella appena vissuta dal Cuneo Volley e dal Cuneo Granda Volley è stata proprio così.

Accanto alla salvezza conquistata con determinazione in un campionato competitivo, il Cuneo Volley ha regalato al territorio anche una soddisfazione internazionale: la vittoria del NAS Sports Tournament a Dubai, il primo trofeo internazionale della storia della società. Un risultato che porta il nome di Cuneo oltre i confini nazionali e dimostra quanto il lavoro quotidiano, la programmazione e lo spirito di squadra possano portare lontano.

Il campionato appena concluso ha confermato quanto la pallavolo sia radicata nel nostro territorio, la salvezza raggiunta è la sintesi di mesi di allenamenti, sacrifici e dedizione da parte di atleti, staff, dirigenti e volontari.

Al palazzetto, durante tutta la stagione, abbiamo visto migliaia di persone, famiglie, bambini, giovani, appassionati di tutte le età. Tifosi che hanno riempito gli spalti nelle partite più importanti e che spesso hanno seguito anche gli allenamenti settimanali, sostenendo le squadre nel lavoro silenzioso che precede ogni partita.

Il consigliere comunale Ettore Grosso ha voluto esprimere pubblicamente un ringraziamento alle due società e condividere alcune riflessioni sul valore dello sport per la comunità.

Consigliere, che significato ha per la città la salvezza di queste due squadre?

La permanenza ai massimi livelli è sempre un risultato importante, significa mantenere Cuneo in un contesto sportivo di grande visibilità. La Superlega rappresenta uno dei campionati più competitivi e seguiti al mondo, e restare in questa categoria è motivo di orgoglio per tutta la comunità. È il segnale che il lavoro delle società, degli atleti e dello staff tecnico sta dando risultati concreti e che la nostra città continua a essere protagonista nello sport. A tutto questo aggiungiamo la nuova palestra che come amministrazione abbiamo quasi ultimato! Un grazie va all'assessore Valter Fantino, collega di "Centro per Cuneo", per l'impiego dimostrato nel portare a termine questa importante struttura che sarà a disposizione delle società. Tutto questo è stato possibile grazie all'impegno della macchina amministrativa e di tutti i fornitori che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Quest’anno è arrivata anche una vittoria internazionale importante.

La vittoria del Cuneo Volley al NAS Sports Tournament di Dubai è un risultato straordinario: parliamo del primo trofeo internazionale della storia della società. Vedere una squadra della nostra città vincere in un contesto internazionale significa portare il nome di Cuneo nel mondo. È un traguardo che merita applausi e riconoscenza perché dietro a quel risultato ci sono anni di lavoro, impegno e passione.

Il palazzetto è stato spesso pieno, che valore ha questa partecipazione?

Quando si entra al palazzetto e si vedono migliaia di persone sugli spalti si percepisce subito l’energia della città. Famiglie, giovani, appassionati che vivono insieme la partita. Molti tifosi seguono anche gli allenamenti, questo dimostra quanto lo sport sia radicato nel nostro territorio. Il palazzetto è un punto di incontro, un luogo dove le persone condividono emozioni e sostengono una squadra che rappresenta la città.

Che ruolo ha lo sport nella crescita dei giovani?

Lo sport è uno dei luoghi più importanti dove si impara a stare con gli altri; i ragazzi apprendono il rispetto delle regole, il rispetto dell’avversario e il valore del gruppo. Capiscono che per migliorare serve impegno e che nessun risultato arriva senza sacrificio. è una scuola di vita straordinaria che prepara i giovani ad affrontare le sfide quotidiane con responsabilità e spirito di squadra.

Lei parla spesso del valore delle sconfitte nello sport.

Nella vita saranno più le sconfitte delle grandi vittorie. Le sconfitte aiutano a crescere, a capire dove migliorare e a trovare nuove energie. Sono momenti che costruiscono carattere e sicurezza, ognuno nella vita affronta difficoltà diverse, tutte importanti. Lo sport abitua ad affrontarle con determinazione, senza arrendersi. Questo è uno degli insegnamenti più preziosi che possiamo dare ai nostri giovani.

Infine il consigliere Ettore Grosso ha voluto rivolgere un invito al mondo politico e imprenditoriale del territorio.

Lo sport vive grazie alla passione di dirigenti e volontari, ma ha bisogno anche di sostegno concreto. Mi rivolgo al tessuto politico di cui faccio parte e agli imprenditori locali: se possiamo, diamo una mano a queste realtà. Non solo al Cuneo Granda Volley e al Cuneo Volley, ma a tutte le società sportive del territorio; sono tante e tutte importanti, ognuna di loro svolge un compito importante.