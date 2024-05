A Savigliano si presenta “Sette passi dentro il piatto”

Sabato 11 maggio – alle 17, presso la Sala S.Agostino della biblioteca civica di Savigliano – si terrà la presentazione del libro “Sette passi dentro il piatto – un percorso di educazione alimentare, energetica ed emozionale” (Golem edizioni).

Interverrà l'autrice Federica Ganora, naturopata ed ex bulimica con la passione della cucina.

Ganora condurrà in un percorso di educazione alimentare, energetica ed emozionale.

"Nel suo libro – spiegano dalla casa editrice – l'autrice parla di come la scelta di ciò che mettiamo nel piatto influenzi ciò che scegliamo di essere, sia sul piano fisico, sia su quello emotivo. Un libro che nasce con l’intento di far comprendere come nutrirsi sia ben diverso da alimentarsi".

L'ingresso è libero.