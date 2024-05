Comincia da Priocca la visita pastorale del vescovo nella vicaria di Valle Tanaro

Sabato 11 maggio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Priocca il vescovo di Alba monsignor Marco Brunetti celebrerà una SS Messa di “inizio visita” alla vicaria di Valle Tanaro.

Seguiranno per tutti i mesi di maggio e giugno una fitta programmazione di incontri a livello di vicaria e nelle unità pastorali UP 5 di Priocca, UP 6 di Magliano Alfieri, UP 7 di Guarene e molte celebrazioni nelle varie parrocchie del territorio, a partire da quella di sabato 18 maggio a San Giuseppe di Castagnito alle ore 18.

Si tratta della prima visita pastorale nelle comunità di questa vicaria da parte del vescovo albese e avrà il titolo “Chiamati a lavorare nella vigna del Signore”.

Ci saranno appuntamenti specifici per i collaboratori, per i membri dei vari organismi di partecipazione, per i gruppi parrocchiali e ben 12 incontri dove sono attese le comunità, alle quali giunge l’invito di parroci e diaconi a “non sentirsi esclusi, ma ognuno invitato”.

La visita pastorale di monsignor Brunetti terminerà il 29 di giugno nella parrocchiale di San Secondo a Govone.