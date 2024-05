Rinnovato il consiglio di amministrazione della Fondazione Castello di Mombasiglio

Rinnovato il Consiglio di amministrazione della società consortile Fondazione Castello di Mombasiglio.

Nell’assemblea del 30 aprile scorso i soci hanno eletto per il prossimo triennio i componenti: Marco Benzo, Giorgio Ferraris, Mattia Germone, Enrico Molineri e Giorgio Raviolo.

Il Cda nella seduta dell’8 maggio ha eletto Giorgio Raviolo presidente e Mattia Germone vice. Segretario, a titolo gratuito, è stato nominato il dott. Giampietro Rubino.

La società è proprietaria del castello di Mombasiglio dove si trovano gli uffici del Gal Mongioie, il Museo napoleonico ed il Museo delle pietre e dei marmi del Gal Mongioie.

Il neo presidente: “Ringraziamo i soci per la fiducia ed il precedente Cda per il lavoro svolto, che ci consegna un vero gioiello da preservare, tutelare e promuovere. Il castello e le sue dotazioni museali rappresentano una potenzialità enorme per l’intero territorio che cercheremo di valorizzare al meglio. La composizione del Cda e le cariche sono un giusto mix tra enti pubblici ed associazioni di categoria”.