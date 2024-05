Confindustria Cuneo lancia il premio “Io investo in cultura”: via alle candidature per le aziende

Confindustria Cuneo presenta il concorso “IO INVESTO IN CULTURA”, ideato per dare risalto ai progetti aziendali che si sono distinti in ambito culturale. L’iniziativa è stata lanciata dalla Sezione Cultura ed Eventi - presieduta da Beppe Incarbona - che, oltre ad avere tra gli obiettivi quello di supporto e crescita delle proprie associate, si impegna su questioni di più ampio respiro per incentivare e diffondere buone pratiche in campo culturale anche all’interno delle realtà imprenditoriali, consapevole dei considerevoli effetti che queste possono avere per dipendenti aziendali, comunità in senso lato ed economia del territorio.



Nella sua prima edizione il premio “IO INVESTO IN CULTURA” avrà come oggetto i progetti culturali aziendali conclusi nel corso del 2023. I progetti dovranno rientrare in una delle seguenti categorie di riferimento: “La cultura per l’impresa” (progetti rientranti nell’àmbito culturale realizzati e finanziati da aziende); “Insieme per la cultura” (progetti culturali realizzati grazie a collaborazioni e/o sponsorizzazioni tra aziende ed enti culturali) e “Bandi e Art Bonus” (progetti culturali realizzati dalle imprese grazie ad Art Bonus o attraverso ricorso a bandi). Numerosi i premi in palio, tra cui quello che coinvolgerà la Scuola Holden, assegnati in base alle valutazioni di una giuria di eccellenza.



A Dogliani, alle ore 18 di venerdì 24 maggio, nella panoramica piazza Belvedere, il premio salirà sulla ribalta del Festival della Tv. L’iniziativa verrà presentata durante l’incontro “La cultura tra investimento pubblico e privato” che vedrà il giornalista Francesco Marino, caporedattore Tg Regione Piemonte, Alessandro Giuli, presidente della Fondazione Maxxi, Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino, e Giuliana Cirio, direttore generale Confindustria Cuneo che afferma: «Nella nostra provincia e più in generale nel nostro Paese, sono sempre più numerosi gli esempi virtuosi di investimenti privati nel mondo della cultura, spesso proprio grazie a illuminati imprenditori che ne hanno tracciato la rotta. Il premio “IO INVESTO IN CULTURA” si pone come obiettivo primario quello di valorizzare questi esempi per stimolare ulteriori iniziative dalle certe ricadute sul benessere dei cittadini e del territorio, unendo l’aspetto produttivo a quello culturale. Un’occasione di arricchimento collettivo».



Per poter partecipare è necessario compilare il modulo e inviare i materiali dei progetti utilizzando l’apposita pagina web sul sito di Confindustria Cuneo. Alla stessa pagina è possibile trovare il regolamento del concorso. Il termine ultimo per la presentazione dei moduli e dei materiali dei progetti è fissato alle ore 12.00 del 12 luglio.

La partecipazione al concorso è a titolo gratuito ed è possibile candidare i progetti indipendentemente dalla sussistenza di rapporto associativo con Confindustria Cuneo.