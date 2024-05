Week-end di successi e piazzamenti per il Kodokan Cuneo a Leinì, dove i giovani atleti del club hanno partecipato a due importanti competizioni: le qualificazioni A2 Esordienti B e il Gran Premio Giovanissimi.

Sabato 27 aprile sono saliti sul tatami Francesco Giammario, Achille Bonito e Maria Matei Turcanu. Maria (63 kg) ha disputato tre incontri, vincendone uno e perdendone due, classificandosi al terzo posto, a un passo dalla qualificazione. Achille (46 kg) ha ottenuto due vittorie e due sconfitte e non è riuscito a qualificarsi per un soffio. Francesco ha invece brillato con tre vittorie e una sola sconfitta in finale, conquistando il secondo posto e il pass per le finali A2 di Olbia, in programma il 25 e 26 maggio.

Domenica 28 aprile la competizione era riservata alle classi pre agoniste e hanno partecipato otto piccoli judoka.

Primo posto: Savio Minnicino (cat. Fanciulli);

Secondo posto: Aurora Dell’Aquila (cat. Ragazzi), Filip Crucianu ( cat. Fanciulli)

Terzo posto: Nicolò Insolia (cat. Bambini), Antonia Tankoczi (cat. Ragazzi), Mia El Kassas (cat. Fanciulli), Enrico Versiero (cat. Ragazzi), Marco Rossi (cat. Fanciulli).

I giovani atleti hanno dimostrato notevoli miglioramenti rispetto alle precedenti gare, confermando l’impegno e la dedizione profusi in allenamento. Le prestazioni evidenziano come il lavoro costante in palestra sia la chiave per ottenere risultati soddisfacenti. Le situazioni di difficoltà affrontate durante le competizioni servono per crescere e migliorare. Per i più piccoli, confrontarsi con altri bambini è fondamentale per acquisire esperienza e rafforzare la propria autostima.