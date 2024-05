Monchiero, il candidato sindaco Filippo Costa presenta la sua lista

Presentata la lista civica “Insieme per Monchiero” del candidato alla carica di Sindaco, Filippo COSTA, architetto di 48 anni, già vicesindaco dell’amministrazione Ghigo.

“Quando Riccardo Ghigo ha comunicato la sua volontà di non ricandidarsi, dopo essermi consultato con gli altri consiglieri, ho deciso di impegnarmi in prima persona per proseguire il percorso intrapreso ed il lavoro svolto negli ultimi 5 anni”.

Questi i candidati Consiglieri:

Stefania BALBI , 52 anni, assistente alla poltrona di studio dentistico

Renata BERNELLI in CARRETTO, 43 anni, responsabile amministrativa

Mauro BERNOCCO, 44 anni, impiegato amministrativo e coricoltore

Giovanni BOSCHIS, 51 anni, direttore di banca

Silvia BOSONE, 42 anni, educatrice d'infanzia

Romano Giorgio CAGNOTTI, 58 anni, esperto in automazione industriale

Gian Franco CLERICO, 57 anni, coltivatore diretto

Rosangela CONTERNO, 68 anni, infermiera professionale in pensione

Davide MILANO, 51 anni, analista programmatore

Walter ROVELLA, 33 anni, imprenditore

“la nostra squadra - spiega Costa - è formata in buona parte da consiglieri uscenti con l’inserimento di persone preparate e motivate nel mettersi a disposizione del paese. Con me un gruppo molto affiatato, fatto di persone di valore che rappresentano molteplici professionalità da mettere al servizio di tutti.”

“Insieme per Monchiero” si propone ai Monchieresi con la volontà di fare del paese una casa accogliente per chi ci vive da sempre, per chi è arrivato da poco, per chi arriverà e per chi è di passaggio.

Gli obbiettivi fissati dalla uscente amministrazione sono stati ampiamente conseguiti ed incrementati, con alcune opere ancora in itinere e da completare, riguardanti l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del territorio.

Il programma amministrativo proposto da “Insieme per Monchiero” traccia le linee generali che la lista si impegna a perseguire nel prossimo quinquennio amministrativo, compatibilmente con i fondi che saranno a disposizione; con particolare riguardo alle Politiche alla Persona, a Cultura e Turismo, ad Urbanistica, Lavori pubblici, Ambiente e Territorio, a Sicurezza ed Ordine pubblico, alle Frazioni ed alle Attività Produttive. Il programma dettagliato verrà consegnato personalmente dai candidati a tutte le famiglie ed ai cittadini di Monchiero nelle prossime settimane.

“Ognuno di noi - conclude - ha una sua sensibilità ed attitudine per raccogliere le esigenze di tutti, il nostro principio comune è il BUON SENSO, “Insieme per Monchiero” significa per noi condividere con tutti i Monchieresi gli sforzi per ottenere i migliori risultati per il bene comune”.