Presentata ufficialmente la squadra di Carlo Davico a Cherasco

Presentata ieri sera, venerdì 10 maggio, presso l’Hotel Napoleon la lista civica 'La tua Cherasco' che appoggia la candidatura dell’attuale primo cittadino Carlo Davico per un secondo mandato alla guida della Città delle Paci.

Moltissimo pubblico ha partecipato all’evento, nel quale il primo cittadino ha tracciato un bilancio del lavoro compiuto nei cinque anni dalla sua amministrazione. Moltissimi i progetti portati a termine e molti altri in fase di avanzamento o in procinto di partire. Focus importanti su Scuola, anziani e associazioni, ma il discorso di Davico ha toccato tutti gli aspetti amministrativi che coinvolgono una realtà come Cherasco, in cui aziende, attività commerciali, turismo, agricoltura, ambiente, sport, eventi culturali e settori legati al sociale hanno la massima attenzione da parte di chi gestisce la macchina comunale.

Carlo Davico, libero professionista, già assessore tra il 2009 e il 2014 e vicesindaco nel quinquennio 2014-2019, avrà l’appoggio dei seguenti candidati:

Sergio Barbero, 62 anni impiegato e consigliere comunale uscente con delega alla Cultura, Andrea Biga, 28 anni imprenditore agricolo, Giuseppe Bonura, 74 anni assessore uscente, Enrico Casavecchia 38 anni già presidente della Pro Loco di Bricco, Patrizia Corradini in Valente 68 pensionata, ex medico ASL CN, Lidia Fissore, 50 anni consigliere e assessore uscente, Elisa Gaveglio, 50 anni impiegata, Linda Giuliano, 27 anni receptionist in albergo, Angelo Mangino pensionato, Massimo Rosso 52 anni avvocato e vicesindaco uscente, Graziano Rovella, 41 anni commerciante e imprenditore agricolo e Paola Trapani, 48 anni assessore uscente, impiegata.

Durante la serata ogni candidato ha “raccontato” con entusiasmo le motivazioni della scelta di candidarsi, di mettersi a disposizione della propria città, scelta che presuppone impegno, competenza e un “mettersi in gioco” che comporta anche accettare le critiche e valutare i suggerimenti di chiunque.

Dettagliatissimo e molto ben specificato il programma elettorale di 'La tua Cherasco', racchiuso in un agile opuscolo e suddiviso in 19 parti, di cui 7 dedicate ai lavori pubblici e progetti nel capoluogo e nelle tante frazioni cheraschesi. Le tematiche che affrontate sono:

Politiche sociali e politiche per la Famiglia, Istruzione e scuola, Ecologia e Ambiente, Sicurezza sul territorio, Efficienza macchina amministrativa – trasparenza, partecipazione, innovazione tecnologica, Attività economico/produttive – Lavoro, Cultura, Turismo e manifestazioni, Viabilità, Agricoltura, Politiche giovanili, Sport e tempo libero.

Per ognuna l’opuscolo in distribuzione ai cittadini, che nei prossimi giorni verrà recapitato nelle case, ha indicazioni su ciò che nei prossimi anni si pensa di sviluppare.

Inoltre, nell’ottica della manutenzione e miglioramento delle attuali infrastrutture pubbliche nel programma sono specificati con precisione gli interventi e i progetti per Cherasco capoluogo, Roreto, Bricco, Cappellazzo/Barali, Veglia, San Giovanni, Picchi, Corno, San Bartolomeo, Meane, Oltretanaro.

Carlo Davico ha puntualizzato in un passaggio:

“CHERASCO” è il brand del nostro Comune, è legato alla sua storia, al centro storico, alle aziende, alle associazioni, alle importanti realtà delle frazioni. Per continuare a promuoverlo, il primo fine del nostro programma è quello di perfezionare nel mondo il nome di “CHERASCO”, utilizzando le grandi risorse che il patrimonio artistico, culturale, produttivo della Città e umano dei Cheraschesi ci offrono”.

Lo slogan della lista più volte rimarcato nel corso della serata è “Serietà e Coerenza al servizio dei Cheraschesi”.

Nei saluti finali, con l’appello al voto, il sindaco uscente ha rimarcato quanto sia un onore e un privilegio lavorare per la Città, sottolineando il suo impegno per le famiglie in primo luogo, per la scuola e le giovani generazioni, per gli anziani e per chi si trova in condizioni di fragilità, ringraziando poi tutti, la propria famiglia in particolare, per l’incoraggiamento e il sostegno ricevuto.