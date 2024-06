Stroppo ha scelto la continuità e conferma Andrea Salsotto: "Gli autoctoni hanno vinto contro il resto del mondo"

Stroppo ha scelto il sindaco: è Andrea Salsotto, confermato con il 56,5%. Ha ottenuto 39 voti contro il suo sfidante Marco Abello, che di voti ne ha presi 30.

Stroppo, piccolo paese della Valle Maira, ha scelto il suo sindaco nel segno della continuità. Più alta l'affluenza rispetto a due settimane fa: 66,36% contro il 60,91%.

Stroppo era l'unico comune della Granda, nonché il più piccolo d'Italia, al ballottaggio dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno.

Qui, infatti, si era registrato il clamoroso pareggio fra il sindaco uscente, l'architetto 62enne Andrea Salsotto (lista civica 2024) e Marco Abello (lista Trota), fermi a 32 voti ciascuno con il 48,48%. Solo due voti per il terzo sfidante Daniele Tomatis. Su 110 elettori avevano votato in 67 (60,91%), una scheda nulla.

Questo il primo commento del rieletto primo cittadino: "Gli stroppesi sono venuti dalla Normandia per venire a votare. Gli anziani del paese mi hanno abbracciato con le lacrime. Quello che è successo ci ha messo spalle al muro. Ci tengo a sottolineare che questa è stata una partita che si è giocata tra gli autoctoni e il resto del mondo. Io sono cresciuto qui; nell'altra lista non c'era una sola persona di Stroppo, eppure sono stati votati da chi, evidentemente, non ha amore per il territorio. I veri montanari mi hanno sostenuto: senza di loro non ce l'avrei fatta".