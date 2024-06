Insediata l'amministrazione del rieletto sindaco di Ormea Giorgio Ferraris [VIDEO]

Si è tenuto lo scorso giovedì 20 giugno il consiglio di insediamento della nuova amministrazione del Comune di Ormea, guidata dal riconfermato sindaco Giorgio Ferraris.

Dopo l’analisi delle condizioni di eleggibilità e la convalida degli eletti il sindaco ha prestato giuramento e ha nominato i componenti della sua Giunta che sarà composta dallo storico vice sindaco Italo Vinai (lavori pubblici, fiere mercati, manutenzione e polizia locale) e da Chiara Ciletto, laureanda in giurisprudenza che avrà le deleghe al turismo e al commercio.

"Abbiamo molte opere avviati e progetti già finanziati - spiega il primo cittadino Giorgio Ferraris - come il bando Borghi, finanziato dal Ministero della Cultura he ci consentirà di completare l'opera di valorizzazione e fruizione dei ruderi del castello e degli edifici della ferrovia del Tanaro; entro fine anno verranno appaltati i lavori per la ristrutturazione della vecchia casa di riposo e procederemo anche con una serie di lavori di ripristino dei danni alluvionali."

"Cercheremo di affrontare in primis dei sistemi di dissuasione rispetto all'alta velocità sulla statale 28 che ha subito un notevole aumento di traffico sia per le difficoltà dell'autostrada sia per la chiusura del Tenda - conclude il sindaco - e poi ci concentreremo sulla fruizione dei sentieri anche per trovare una soluzione alla presenza di numerosi cani da difesa che creano problemi agli escursionisti".

Nel corso del consiglio sono state poi approvate le linee programmatiche da realizzare nel corso dei prossimi cinque anni. Il consiglio ha poi nominato i componenti della commissione elettorale e dei rappresentanti del Comune nel consiglio dell’Unione Montana Alta Valle Tanaro.