Il Vallauri di Fossano premiato al concorso Gewiss, complimenti ai ragazzi di Elettrotecnica

Nella giornata di giovedì 9 maggio otto studenti delle classi quarte dell’IIS Vallauri settore Elettrotecnica (Mandrile Pietro, Villosio Federico, Isaia Daniele, Barale Dario, Iacopetta Lorenzo, Cordero Marco, Alladio Simone e Dotta Andrea), accompagnati dai docenti Paolo Ingaramo e Marco Massimo Perlo, si sono recati presso lo stabilimento della Gewiss a Cenate Sotto (Bergamo).

Il gruppo del Vallauri ha preso parte alla premiazione del concorso nazionale "Light up the performance" indetto dall'azienda leader nella realizzazione di materiale elettrico. Il progetto presentato è stato selezionato, insieme ad altri 4, tra i migliori in Italia su un totale di circa 60 partecipanti, classificandosi al secondo posto.

La sfida lanciata dalla Gewiss Academy era quella di progettare l’impianto di illuminazione, tramite l’utilizzo software professionali con Dialux, di quattro ambienti di un centro commerciale. Durante la giornata è stato ripetuto più volte come la luce fa parte della nostra vita, crea sensazioni, sentimenti ed emozioni e che quindi la corretta progettazione degli ambienti è un aspetto fondamentale per la qualità della vita. Il concorso è stato anche indetto per sensibilizzare i giovani sull'importanza del risparmio energetico e sull'uso di un'illuminazione sempre più "sostenibile".

Durante la consegna del premio, la squadra del Vallauri ha ricevuto diversi elogi in quanto è raro che una scuola, alla sua prima partecipazione, riesca a raggiungere il podio, dimostrazione della qualità e dell’ottimo lavoro svolto quotidianamente del settore elettrotecnica dell’istituto. Dal punto di vista tecnico, la giuria si è complimentata per la precisione delle relazioni tecniche, delle brochure commerciali ed è stato anche molto apprezzato l'uso corretto dei corpi illuminanti sia in condizioni normali che in condizioni di emergenza.

A seguito della premiazione, gli studenti si sono sentiti molto orgogliosi del loro lavoro e molto felici per aver conquistato la seconda posizione. Per tutta la squadra è stato molto gratificante concludere al meglio un progetto iniziato a novembre dello scorso anno. Gli studenti partecipanti hanno anche voluto fare un grande ringraziamento alla scuola e ai professori per averli fatti partecipare e per averli sempre sostenuti e accompagnati.