Il Progetto Lavoro dei Frati Minori Onlus: un ponte verso l’autonomia dei giovani in difficoltà

Dal 2018 esiste un progetto che si impegna a offrire ai ragazzi in difficoltà una reale possibilità di realizzazione personale: il Progetto Lavoro. La giornalista Cristina Borgogno condurrà uno stimolante dialogo in cui verranno presentati i progetti del Progetto Lavoro, insieme a Fra Paolo Bergamaschi, presidente della Frati Minori Onlus, e a Fra Mauro Battaglino dell'Ordine dei Frati Minori Francescani di Torino. L'appuntamento è fissato per venerdì 17 maggio, alle ore 18.30, presso la sala conferenze di Palazzo Banca d’Alba.

Il Progetto Lavoro opera sul territorio albese con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale dei ragazzi. Dopo essere stati accolti da una rete di protezione che si prende cura dei loro bisogni essenziali, i ragazzi intraprendono un percorso di crescita finalizzato a renderli autonomi dal punto di vista economico ed emotivo. Per affrontare con successo questo percorso, il sostegno delle aziende locali è fondamentale. La Frati Minori Onlus si impegna a trovare lavoro per questi giovani, fornire loro una sistemazione adeguata e supportarli nella gestione quotidiana, dai trasporti alle relazioni interpersonali, all’amministrazione del denaro, fino a quando non sono in grado di essere autonomi e integrati nella comunità.

Ad oggi, il Progetto Lavoro ha aiutato 43 ragazzi a percorrere questo complesso cammino. Tuttavia, l'associazione auspica un incremento sia dei numeri che delle risorse economiche, al fine di poter offrire un aiuto sempre più efficace e diffuso.