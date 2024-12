La “signora della Nutella” ora è cavaliere di Gran Croce e l'architetto paesaggista Paolo Pejrone Gran Ufficiale

L’imprenditrice e presidente della Fondazione Ferrero Maria Franca Fissolo è diventata Cavaliere di Gran Croce, mentre il noto architetto paesaggista Grande Ufficiale.



L'ufficialità oggi in Sala San Giovanni a Cuneo alle 17 con una cerimonia introdotta e conclusa dalle esibizioni musicali di alcuni studenti del Conservatorio “Ghedini”.

Consegnate le onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto datato 2 giugno 2024 a quindici cittadini della provincia di Cuneo. Come ricordato anche dal prefetto Mariano Savastano nel suo discorso, le onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" rappresentano un riconoscimento per ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel volontariato.



Un caloroso applauso e sala in piedi per la consegna del riconoscimento a Maria Franca Fissolo Ferrero, 84enne imprenditrice originaria di Savigliano, vedova di Michele Ferrero e presidente della fondazione albese collegata alla multinazionale dolciaria. Insignita dal prefetto e dal sindaco di Alba Alberto Gatto, la “signora della Nutella” è intervenuta commossa dichiarandosi grata. “Non rappresenta solo un riconoscimento alla mia persona – ha commentato - ma anche un grande incoraggiamento a continuare con impegno a servire i valori della nostra Repubblica. Il mio pensiero va a tutti coloro che nel corso della vita mi hanno sostenuta e accompagnata. Esprimo la mia sincera riconoscenza al Presidente della Repubblica per questa importante testimonianza di stima”.

Il prefetto accompagnato dal sindaco di Revello ha consegnato l'onoreficenza di Grande Ufficiale a Paolo Pejrone, 83enne architetto paesaggista e apprezzato saggista, tra i massimi esperti internazionali nella progettazione di giardini, originario del Torinese ma da tempo residente a Revello.



Il titolo di Cavalieri è stato conferito a Fabrizio Bava (vicebrigadiere nel reparto Radiomobile della Compagnia di Mondovì, insignito di decorazioni di anzianità di servizio), Giovanni Bernardi (artigiano decoratore, fondatore della scuola di alpinismo a Cuneo e redattore di “Rivista di montagna”), Aldo Caranta (amministratore di “Trasporti C.A. Srl” molto impegnato nel volontariato, tra i soci fondatori dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle), Mauro Piero Cigliuti (Luogotenente comandante della stazione carabinieri di Pietra Ligure in provincia di Savona), Franco Cocuzza (Luogotenente comandante presso il nucleo comando della Compagnia carabinieri di Bra), Silvio Granito (artigiano decoratore e medglia d'oro nel 2015 per la Fedeltà al Lavoro), Mario Leone (per 40 anni macellaio , Aquila d'oro come Maestro del Commercio e molto impegnato nel volontariato), Maurizio Mazzi (appuntato presso l'Arma dei Carabinieri di stanza presso il Comando provinciale di Cuneo- reparto operativo e nucleo investigativo), Pasquale Monni (maresciallo comandante del nucleo mobile della tenenza di Fossano della Guardia di Finanza), Maria Pandolfi (ispettore logistico gestionale del Comando provinciale dei vigili del fuoco e segretaria del comandante, nel 2011 insignita di Pubblica Benemerenza da parte del Dipartimento della Protezione Civile), Francesco Piccitto (in pensione come responsabile di primarie società finanziarie ed assicurative, molto impegnato nel volontariato), Livio Giovanni Serale (Capo Reparto e responsabile provinciale del settore Speleo.Alpinistico-fluviale del Comando provinciale dei vigili del fuoco, molto attivo nel volontariato e come donatore di sangue), Marco Taretto (geometra responsabile tecnico del Comune di Diano d'Alba, volontariato nella Protezione Civile).