Marene celebra “Natale in Piazza” tra solidarietà e festa [FOTO]

La seconda edizione di Natale in Piazza a Marene si è confermata un vero successo, richiamando numerosi cittadini e visitatori per un fine settimana all’insegna della festa, della solidarietà e dello spirito di comunità.

La giornata di domenica ha registrato grande entusiasmo fin dalle prime ore, a partire dalla prima edizione della “Babbi Natale ’d cursa”, che ha visto la partecipazione di 130 iscritti. L’iniziativa, dal forte valore solidale, ha sostenuto la Caritas Marenese e il progetto dell’Auto Solidale, unendo sport, divertimento e beneficenza.

Tra i momenti più significativi anche “Un Albero di Pace”, inserito nel progetto della scuola primaria che, come Istituto Comprensivo, ha promosso la Carovana dei Pacifisti, messaggio di speranza e convivenza condiviso con tutta la comunità. A chiudere il pomeriggio, il suggestivo concerto natalizio dell’Istituto Musicale “G.B. Fergusio”, molto apprezzato dal pubblico.

Importanti momenti di comunità si sono svolti anche nella giornata di sabato. In Municipio si è tenuto un incontro con i volontari di Muovi le Mani per Marene, dell’Auto Solidale e i Nonni Vigili, occasione per lo scambio degli auguri natalizi e per rivolgere un sentito ringraziamento a chi, con impegno costante, opera quotidianamente al servizio della collettività.

Sempre sabato, un momento di auguri ha coinvolto la Casa di Riposo Don Rolle, durante il quale sono stati ringraziati il direttivo, i dipendenti e i volontari per l’efficienza e l’elevata qualità del servizio garantito agli ospiti della struttura.

Gli organizzatori desiderano fare un ringraziamento conclusivo a tutte le associazioni coinvolte, alla Pro Loco di Marene, a Villa di Verzuolo, al Gruppo Alpini Marenese, agli espositori, ai volontari, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile e all’Associazione Nazionale Carabinieri, che hanno assicurato supporto e sicurezza durante tutta la manifestazione.

Un fine settimana che ha dimostrato ancora una volta come collaborazione, volontariato e spirito di comunità rappresentino il vero cuore di Marene.