Fine mandato per la presidente della CRI Mondovì Lina Turco: "Abbiamo lavorato con passione per la comunità" [VIDEO]

Umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.

Sono i sette principi fondanti della Croce Rossa che hanno guidato, dal 2020 fino a oggi, l'operato della presidente della CRI Mondovì Lina Turco che, domani, domenica 19 maggio, chiuderà ufficialmente il proprio mandato.

Quattro anni segnati dalla pandemia, scoppiata proprio pochi giorni dopo l'elezione a presidente del sodalizio, ma soprattutto da tanta passione e spirito di abnegazione.

"I bilanci sono sempre difficili da fare - spiega la presidente Lina Turco - non nego di essere orgogliosa di poter chiudere il mio mandato con soddisfazione, grazie all'impegno della squadra che mi ha coadiuvata supportata e sopportata. In questi anni, è vero, abbiamo dovuto fare i conti con la pandemia, un evento terribile, drammatico che nessuno di noi sapeva come affrontare; ma devo dire che se da un lato tutta la famiglia della Croce Rossa si è da subito messa a disposizione per aiutare la comunità, dall'altra abbiamo avuto un'ottima risposta e tanto sostegno da parte dei cittadini e anche delle amministrazioni dove è presente la nostra associazione. In questo senso l'emergenza sanitaria ci ha permesso davvero di costruire una rete di collaborazione."

"Ho sempre fatto tutto con passione, - aggiunge la presidente - è questo il carburante che ti permette di non arrenderti di fronte alla difficoltà e di non avere paura nel prendere decisioni o nel dedicare tempo agli altri, sottraendone inevitabilmente ai propri cari. Ogni difficoltà l'abbiamo affrontata e gestita un passo alla volta cercando di trarre un insegnamento anche dalle sfide che sembravano insormontabili.

Come dice il nostro presidente nazionale noi siamo per chiunque. Essere qua è essere a disposizione degli altri, senza contare le ore.

Ringrazio tutti, tutta la famiglia della Croce Rossa (dipendenti, volontari, collaboratori) e tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato con noi, ci hanno sostenuti e continuano a farlo."

Le elezioni per designare il nuovo presidente si terranno domani. L'unico candidato è l'attuale vice presidente Diego Gola. La presidente uscente Lina Turco non si ricandiderà, ma resterà come volontaria all'interno dell'associazione.