A Cuneo si inaugura la nuova sede di Fratelli d’Italia

Domenica 19 maggio sarà inaugurata la nuova sede cuneese di Fratelli d’Italia.

"Non solo rappresenteràuno spazio fisico per la nostra Città, ma sarà anche la sede della Federazione Provinciale nel suo insieme", dichiarano dalla Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo.

Questo nuovo spazio di aggregazione, sito in via XX Settembre 47, sarà inaugurato questa domenica, 19 maggio, alle ore 17:30. L’inaugurazione è aperta a tutti ed il Presidente provinciale, William Casoni, invita tutta la cittadinanza alla partecipazione.

Si ricorda che la Federazione provinciale è presente con il suo sito internet, all’indirizzo www.fratelliditaliacuneo.it ed è presente con il suo profilo sui social media di Instagram (fratelliditalia_cuneo) e Facebook (Fratelli d’Italia-Provincia di Cuneo). Resta poi disponibile al contatto tramite i Circoli territoriali e all’indirizzo email fratelliditalia.cuneostampa@gmail.com