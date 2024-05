A Verduno un presidio per la sanità pubblica con la candidata alla guida della Regione Gianna Pentenero

Domani, lunedì 20 maggio, a partire dalle ore 12, la candidata per il Pd alla presidenza della Regione Gianna Pentenero, accompagnata dai candidati consiglieri regionali Pd della provincia, visiterà l’Ospedale di Verduno.

E' stato convocato un “presidio” in favore della sanità pubblica. Analogamente a quanto avvenuto all’Ospedale "Santa Croce" di Cuneo la scorsa settimana, domani la Pentenero sarà a Verduno per ascoltare le voci dei tanti pazienti presenti e le difficoltà del personale.



“La sanità pubblica è la grande ammalata del Piemonte”, ha dichiarato Maurizio Marello, consigliere regionale albese candidato anche alle prossime elezioni, “i nostri nosocomi devono destreggiarsi tra liste d’attesa infinite e carenza di personale e credo sia giunta l’ora di fare qualcosa. L’appuntamento di lunedì a Verduno ci consentirà di conoscere meglio la situazione dell’Ospedale e le storie di tante persone che hanno necessità di prenotare cure e visite e di riceverle in tempi rapidi”.