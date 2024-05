In via XX Settembre inaugurata la nuova sede cuneese di Fratelli d'Italia

"Non solo rappresenterà uno spazio fisico per la nostra Città, ma sarà anche la sede della Federazione provinciale nel suo insieme": è questo lo scopo con cui oggi 19 maggio, in via XX Settembre a Cuneo, è stata inaugurata la nuova sede di Fratelli d'Italia.

All’inaugurazione erano presenti i principali esponenti territoriali del partito, a partire dal presidente provinciale William Casoni e dall'onorevole Monoca Ciaburro. Presenti anche i candidati al consiglio provinciale.

La Federazione provinciale è presente con il suo sito internet, all’indirizzo www.fratelliditaliacuneo.it ed è presente con il suo profilo sui social media di Instagram (fratelliditalia_cuneo) e Facebook (Fratelli d’Italia-Provincia di Cuneo). Resta poi disponibile al contatto tramite i Circoli territoriali e all’indirizzo email fratelliditalia.cuneostampa@gmail.com