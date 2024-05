Legambiente Cuneo celebra la giornata mondiale della biodiversità

Anche quest’anno il 22 maggio ricorre la giornata mondiale della biodiversità, indetta dalle Nazioni Unite fin dal 2000, per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica nel 1992 a Rio de Janeiro. Inoltre il 24 maggio si celebra la Giornata europea delle aree protette.

Legambiente promuove per l’occasione il “Natura day”, con iniziative a tema, a favore della tutela della biodiversità e per sostenere l’obiettivo 30% entro il 2030, che prevede di tutelare in maniera legale almeno il 30% di terra e di mare entro il 2030 prevedendo che il 10% sia tutelato in maniera rigida.

In questa fase storica segnata dalla crisi climatica e dalla perdita di biodiversità, i Governi e i decisori politici devono confermare il loro impegno per raggiungere gli obiettivi globali e, nonostante le incertezze e le contestazioni strumentali, è importante che i Paesi della UE confermino gli impegni della Strategia per la biodiversità al 2030. Il 22 maggio viene presentato anche il dossier “Biodiversità a rischio 2024”.

Il circolo Legambiente Cuneo aderisce all’iniziativa, proponendo il tema "La biodiversità del suolo, un patrimonio inestimabile". L’evento è realizzato nell’ambito della mostra/laboratori sul suolo “Dalle profondità della terra alla luce del sole”, a cura del Circolo, in corso di svolgimento a Borgo San Dalmazzo, Palazzo Bertello.

Sarà un incontro proposto ai cittadini per acquisire conoscenza, consapevolezza e cura di questo patrimonio vitale, i fondamentali servizi ecosistemici che offre, i problemi che lo affliggono e le soluzioni per la sua tutela.

Il suolo ospita oltre il 25% della biodiversità totale, con una varietà impressionante di specie. La sua distruzione o degrado comporta un costo molto elevato anche in termini economici: il valore dei servizi ecosistemici del suolo è stato calcolato in oltre 80 000 euro/anno per ettaro di suolo (fonte ISPRA).

La visita alla mostra e ai laboratori offre ai visitatori la possibilità di vedere e comprendere le molteplici e fondamentali funzioni del suolo e dei suoi esseri viventi.

Appuntamento venerdì 24 maggio alle ore 15 a Borgo S. Dalmazzo, presso il Palazzo Bertello padiglione 3. Per ulteriori informazioni, g.peano@alice.it.