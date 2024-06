Mense a rischio a Bagnolo Piemonte: Ipab e Comune trovano soluzioni dopo la chiusura della GMI

I responsabili della residenza per anziani Ipab “Domenico Bertone" di Bagnolo Piemonte, assieme alla scuola dell’Infanzia del paese dell’Infernotto, così come molti enti della provincia di Cuneo, hanno ricevuto lunedì scorso una comunicazione in cui si annunciava la sospensione della fornitura dei pasti per la mensa a far data da ieri, giovedì 13 giugno da parte dell’azienda ‘GMI Servizi’ di Ivrea detentrice dell’appalto in molte case di riposo, scuole e ospedali, messa ufficialmente in liquidazione, con la sospensione immediata del servizio.



Un duro colpo per le comunità di numerosi comuni piemontesi, annunciato all’ultimo momento.



La notizia, arrivata improvvisa, ha reso necessario trovare una soluzione in tempi strettissimi per garantire il servizio mensa agli anziani e ai piccoli della scuola dell’infanzia di Bagnolo. All’Ipab l’azienda forniva gli alimenti che venivano cucinati nella struttura dai quattro cuochi (3 donne e un uomo) dipendenti della GMI Servizi, mentre alla scuola dell’Infanzia arrivavano già i pasti pronti.



All’Ipab sono 72 gli ospiti che usufruiscono di 4 pasti cucinati nelle struttura, l’appalto con la GMI era in scadenza il prossimo 30 giugno, ma gli amministratori pensavano di effettuare una proroga tecnica per 6 mesi fino al 31 dicembre e nel frattempo emettere il bando per ricercare una nuova azienda fornitrice.



Dopo la notizia della messa in liquidazione dell’azienda di Ivrea il commissario straordinario dell’Ipab Francesco Seri che dirige la struttura si è prontamente attivato a trovare le aziende per il subentro contattandone quattro disponibili anche ad assorbire i quattro dipendenti. Seri rassicura gli utenti della casa di riposo bagnolese ed i loro familiari: “GMI fornitrice del servizio di cucina presso la nostra Casa di Riposo ha presentato al Tribunale di Torino il ‘Ricorso per la liquidazione Giudiziale in proprio’.



La notizia ci è stata comunicata lo scorso martedì 11 giugno dal legale dell’azienda. La direzione si è prontamente attivata per garantire la continuazione delle attività della cucina. Sono state acquistate le derrate alimentari necessarie per coprire i pasti di tutta la prossima settimana.



“Ieri (giovedì 13 giugno) - afferma Seri - si è svolto un incontro con i lavoratori e con le loro rappresentanze sindacali per definire una strategia comune finalizzata alla conservazione dei posti di lavoro affinché possano proseguire il servizio a tutela dei nostri ospiti. Tre aziende del settore sono state in struttura per un primo sopralluogo e altre due verranno incontrate oggi (venerdì 14 giugno). Tutte le aziende si sono dimostrate interessate a formulare una loro offerta economica entro martedì prossimo (18 giugno) in modo tale che si possa procedere ad un affido diretto per i prossimi sei mesi, in attesa di un bando di concessione che riguarderà tutti i servizi”.



Il commissario straordinario dell’Ipab di Bagnolo desidera fare “un ringraziamento personale agli operatori della cucina che nel frattempo continueranno a dare il loro servizio in questo frangente economicamente incerto per loro. Il mio impegno personale – conclude Francesco Seri - sarà quello di cercare la soluzione migliore non solo negli interessi dell’Ente ma anche per tutelare i posti di lavoro”.



La GMI Servizi aveva anche un appalto anche con il Comune di Bagnolo per la fornitura dei pasti agli studenti della scuola media e primaria che, fortunatamente terminando l’anno scolastico lo scorso 7 giugno, non sono stati coinvolti nella mancanza della mensa.



Lo sono invece i piccoli della scuola dell’Infanzia ‘Enrico Pasquet’ aperta ancora fino all’28 giugno.



“Alla scuola dell’Infanzia – spiega il vicesindaco Chiaffredo Maurino – abbiamo immediatamente provveduto a contattare un’altra azienda del settore per servire i pasti in queste due settimane di giugno. Fino ad oggi (venerdì 14 giugno) la GMI ci ha garantito il servizio per il pranzo dei bambini che frequentano la scuola dell'Infanzia. Gli alunni della scuola media e della primaria usufruivano del servizio solo due giorni la settimana, mentre la scuola dell’Infanzia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Entro settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, ci organizzeremo per emettere il bando per trovare un’altra azienda che gestisca le mense scolastiche delle scuole di Bagnolo”.