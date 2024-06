Pronto all’apertura il parcheggio di via Parco della Gioventù a Cuneo

Aprirà ufficialmente i battenti nel corso del weekend del 15 e 16 giugno – in occasione della 24 Ore di Sport - il nuovo parcheggio costruito in via Parco della Gioventù a Cuneo, tra via Porta Mondovì e l’area del NUoVO



La consegna prevista era per metà luglio ma la Sola Costruzioni srl di Cuneo – responsabile dei lavori a fronte del progetto affidato all’Archana Architetti Associati – ha concluso oggi (venerdì 14 giugno) le operazioni.



L’area di sosta sarà composta da 135 stalli disponibili su tre diversi livelli pianeggianti divisi da aree verdi, oltre a quattro stalli riservati ai portatori di handicap e a quattro ai motocicli. Il parcheggio – che presenta l’accesso principale da via Porta Mondovì – sarà illuminato e videosorvegliato



Il CAI di Cuneo, che proprio nei pressi conserva la sua sede, ha chiesto l’intitolazione del parcheggio.